İstanbul-Ankara Mesafesinden Daha Uzun Ama Hala Keşfedilemedi

ABD’nin Kentucky eyaletinde yer alan Mammoth Mağarası, dünyanın en uzun bilinen mağara sistemi olarak kabul ediliyor. National Park Service’in aktardığı verilere göre mağarada bugüne kadar 686 kilometrelik geçit keşfedildi ve haritalandı. Ancak bu uzunluk, yalnızca şu ana kadar ortaya çıkarılan kısmı gösteriyor. Mağaranın altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yeni bağlantılar ve geçitler olabileceği düşünülüyor.

Mammoth Mağarası’nı ilginç yapan şey yalnızca uzunluğu değil. Burası, birbirine bağlanan tüneller, dar geçitler, büyük salonlar ve yer altı boşluklarından oluşan karmaşık bir sistem. Yani tek bir düz mağaradan değil, yerin altında kilometrelerce devam eden dev bir labirentten bahsediliyor. Bu yüzden mağaranın haritalanması bile başlı başına uzun soluklu bir keşif çalışması gerektiriyor.