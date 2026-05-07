437 Gün Boyunca Uzayda Yaşadı: Dünya Rekoru Hala Kırılamadı
Dünya’dan 400 kilometre yukarıda, yer çekimsiz bir ortamda bir yıldan fazla yaşadığını düşünün. Gün doğumu ve gün batımı 90 dakikada bir yaşanıyor. Vücut her geçen gün farklı bir düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Rus kozmonot Valery Polyakov bunu 437 gün boyunca yaşadı. Üstelik bu rekor, hala insanlık tarihinin en uzun tek seferlik uzay görevi olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rus kozmonot Valery Polyakov, 8 Ocak 1994’te Mir Uzay İstasyonu’na gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yer çekimsiz ortam, insan vücudu üzerinde ciddi değişikliklere yol açıyor.
Polyakov’un 437 günlük görevi, Mars’a insan gönderme planları için önemli bir veri kaynağı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın