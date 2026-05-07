437 Gün Boyunca Uzayda Yaşadı: Dünya Rekoru Hala Kırılamadı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 15:38

Dünya’dan 400 kilometre yukarıda, yer çekimsiz bir ortamda bir yıldan fazla yaşadığını düşünün. Gün doğumu ve gün batımı 90 dakikada bir yaşanıyor. Vücut her geçen gün farklı bir düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Rus kozmonot Valery Polyakov bunu 437 gün boyunca yaşadı. Üstelik bu rekor, hala insanlık tarihinin en uzun tek seferlik uzay görevi olarak biliniyor.

Rus kozmonot Valery Polyakov, 8 Ocak 1994’te Mir Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Görevi sıradan bir uzay yolculuğundan çok daha fazlasıydı. Polyakov, 437 gün 17 saat 58 dakika boyunca uzayda kalarak tek seferde en uzun süre uzayda kalan insan ünvanını aldı. Bu süre, bir yıldan fazla zamanı Dünya’dan uzakta geçirmek anlamına geliyordu.

Polyakov’un görevi özellikle uzun süreli uzay yolculukları açısından büyük önem taşıyordu. Çünkü bilim insanları, insan bedeninin Mars yolculuğu kadar uzun bir süre uzayda kalmaya dayanıp dayanamayacağını anlamak istiyordu. Polyakov aynı zamanda bir doktordu ve bu göreve yalnızca kozmonot olarak değil, insan bedeninin sınırlarını test eden canlı bir deneyin parçası olarak katıldı.

Yer çekimsiz ortam, insan vücudu üzerinde ciddi değişikliklere yol açıyor.

Kaslar kullanılmadığı için zayıflıyor, kemik yoğunluğu azalıyor ve denge sistemi Dünya’daki gibi çalışmıyor. Bu nedenle astronotlar uzayda her gün düzenli egzersiz yapmak zorunda kalıyor. Polyakov da kas ve kemik kaybını azaltmak için yoğun bir egzersiz programı uyguladı.

Buna rağmen Dünya’ya döndüğünde vücudu hemen eski haline gelemedi. Uzay aracından çıktıktan sonra ayakta durmakta zorlandı. Ancak birkaç hafta içinde toparlanması bilim insanları için çok önemli bir sonuçtu. Çünkü bu durum, uzun süreli uzay yolculuklarından sonra insan bedeninin yeniden Dünya koşullarına uyum sağlayabileceğini gösterdi.

Polyakov’un 437 günlük görevi, Mars’a insan gönderme planları için önemli bir veri kaynağı oldu.

Mars’a gidip dönmek aylar değil, yıllara yaklaşan bir süreç anlamına geliyor. Böyle bir yolculukta astronotlar yalnızca kas ve kemik kaybıyla değil, radyasyon, bağışıklık sistemi değişimleri, görme sorunları ve psikolojik baskıyla da mücadele etmek zorunda kalacak.

Polyakov’un rekoru bugün hala tek seferde uzayda kalma alanında geçerliliğini koruyor. Daha sonra bazı kozmonotlar toplam görev süresi bakımından onu geçmiş olsa da tek görevde 437 gün barajı hala aşılmış değil. Bu yüzden Polyakov’un yolculuğu yalnızca bir rekor olarak değil, insanın uzayda ne kadar dayanabileceğine dair en güçlü örneklerden biri olarak anılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
