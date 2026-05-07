437 Gün Boyunca Uzayda Yaşadı: Dünya Rekoru Hala Kırılamadı

Görevi sıradan bir uzay yolculuğundan çok daha fazlasıydı. Polyakov, 437 gün 17 saat 58 dakika boyunca uzayda kalarak tek seferde en uzun süre uzayda kalan insan ünvanını aldı. Bu süre, bir yıldan fazla zamanı Dünya’dan uzakta geçirmek anlamına geliyordu.

Polyakov’un görevi özellikle uzun süreli uzay yolculukları açısından büyük önem taşıyordu. Çünkü bilim insanları, insan bedeninin Mars yolculuğu kadar uzun bir süre uzayda kalmaya dayanıp dayanamayacağını anlamak istiyordu. Polyakov aynı zamanda bir doktordu ve bu göreve yalnızca kozmonot olarak değil, insan bedeninin sınırlarını test eden canlı bir deneyin parçası olarak katıldı.