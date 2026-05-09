Gemideki Hantavirüsün Ne Olduğu Genom Analiziyle Ortaya Çıktı

Arjantin’deki 2018-2019 salgını, doğru halk sağlığı önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden biri. NEJM çalışmasına göre 18 vaka doğrulandıktan sonra hastalar için izolasyon, olası temaslılar için karantina uygulanmaya başladı. Önlemlerden önce ikincil bulaş için medyan üreme sayısı 2,12 iken, önlemlerden sonra bu değer 0,96’ya düştü.

Bu nedenle 2026’daki gemi bağlantılı vaka için de asıl mesele korku yaratmak değil, temas zincirini doğru izlemek. Andes virüsü yeni bir virüs değil ama yakın temasla bulaşabildiği bilinen bir hantavirüs türü.

PCR testleri, temaslıların belirlenmesi ve gerektiğinde izolasyon uygulanması, benzer vakaların büyümesini engelleyen en kritik adımlar arasında yer alıyor.