Gemideki Hantavirüsün Ne Olduğu Genom Analiziyle Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 15:30

MV Hondius gemisiyle bağlantılı hantavirüs vakasında merak edilen soru yanıt buldu. Gemide bulunan İsviçreli bir yolcudan alınan numune genom analizine gönderildi. Virüsün dizilimi çıkarıldı ve daha önce bilinen hantavirüs genomlarıyla karşılaştırıldı. Sonuç, panik yaratacak yeni bir virüse işaret etmiyor. Örnek, geçmişte Arjantin ve Şili’de görülen Andes virüsü soylarıyla aynı grupta yer alıyor.

İsviçreli yolcudan alınan numune virüsün kimliğini gösterdi

Virological’da paylaşılan bilgiye göre İsviçre Ulusal Referans Merkezi, 5 Mayıs 2026’da MV Hondius gemisiyle seyahat etmiş İsviçreli bir kişide Andes suşu vakasını doğruladı. 

Virüs, Zürih Üniversitesi Tıbbi Viroloji Enstitüsü ve Cenevre Üniversite Hastaneleri tarafından kan/plazma örneklerinden dizilendi. Paylaşılan veride virüsün üç segmentine ait tam konsensüs dizileri yer aldı.

Genom dizilemesi sayesinde virüs, daha önce bilinen Andes hantavirüsleriyle aynı soyağacına yerleştirildi. Virological’daki değerlendirmelerde yeni İsviçre örneğinin, insanlarda enfeksiyona yol açtığı bilinen Andes virüsü kollarına yakın durduğu belirtildi. Yani gemideki vaka 'yeni bir virüs' olarak değil, daha önce tanımlanmış Andes virüsüyle ilişkili bir durum olarak ele alınıyor.

Aynı virüs daha önce Arjantin'de insandan insana bulaşmıştı

Andes virüsü, hantavirüsler içinde özellikle dikkat çeken türlerden biri. Çünkü hantavirüsler çoğunlukla kemirgenlerden insanlara geçerken, Andes virüsünde sınırlı insandan insana bulaşma örnekleri daha önce kaydedildi. 

New England Journal of Medicine’da yayımlanan çalışmaya göre Kasım 2018 ile Şubat 2019 arasında Arjantin’in Chubut bölgesinde 34 doğrulanmış vaka ve 11 ölüm görüldü. Çalışma, salgının tek bir kemirgen kaynaklı girişten sonra insanlar arasında yayıldığını ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre 2018-2019 salgınında yayılımı büyüten en önemli etkenlerden biri kalabalık sosyal temaslardı. Üç semptomlu kişinin sosyal etkinliklere katılması, ikincil vakaların büyük bölümünde rol oynadı. Genom analizleri, Epuyén/18-19 suşunun 1996’da El Bolsón’da insandan insana bulaşmayla ilişkilendirilen Epilink/96 suşuna benzediğini de gösterdi.

Temas takibi ve izolasyon, yayılımı durdurmada kilit rol oynuyor

Arjantin’deki 2018-2019 salgını, doğru halk sağlığı önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden biri. NEJM çalışmasına göre 18 vaka doğrulandıktan sonra hastalar için izolasyon, olası temaslılar için karantina uygulanmaya başladı. Önlemlerden önce ikincil bulaş için medyan üreme sayısı 2,12 iken, önlemlerden sonra bu değer 0,96’ya düştü.

Bu nedenle 2026’daki gemi bağlantılı vaka için de asıl mesele korku yaratmak değil, temas zincirini doğru izlemek. Andes virüsü yeni bir virüs değil ama yakın temasla bulaşabildiği bilinen bir hantavirüs türü. 

PCR testleri, temaslıların belirlenmesi ve gerektiğinde izolasyon uygulanması, benzer vakaların büyümesini engelleyen en kritik adımlar arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
