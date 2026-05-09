Gemideki Hantavirüsün Ne Olduğu Genom Analiziyle Ortaya Çıktı
MV Hondius gemisiyle bağlantılı hantavirüs vakasında merak edilen soru yanıt buldu. Gemide bulunan İsviçreli bir yolcudan alınan numune genom analizine gönderildi. Virüsün dizilimi çıkarıldı ve daha önce bilinen hantavirüs genomlarıyla karşılaştırıldı. Sonuç, panik yaratacak yeni bir virüse işaret etmiyor. Örnek, geçmişte Arjantin ve Şili’de görülen Andes virüsü soylarıyla aynı grupta yer alıyor.
İsviçreli yolcudan alınan numune virüsün kimliğini gösterdi
Aynı virüs daha önce Arjantin’de insandan insana bulaşmıştı
Temas takibi ve izolasyon, yayılımı durdurmada kilit rol oynuyor
