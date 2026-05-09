Karaya O Kadar Uzak ki Uzay Araçlarının Mezarlığına Dönüştü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 11:00

Dünyada bazı yerler uzak değildir, neredeyse yok gibidir. Nemo Noktası da onlardan biri. En yakın kara parçası binlerce kilometre uzaktadır. Bu yüzden burası insanlardan çok uzay araçlarıyla anılır. Çünkü gökyüzünden düşen bazı dev parçalar, son yolculuğunu burada tamamlar.

Nemo Noktası dünyadaki en ıssız yerlerden biri olarak biliniyor

Nemo Noktası, Güney Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alıyor. Burası karaya en uzak nokta olarak biliniyor ve bu yüzden 'okyanus erişilemezlik kutbu' olarak da anılıyor. Adını Jules Verne’in ünlü karakteri Kaptan Nemo’dan alması da boşuna değil. Çünkü bu nokta, gerçekten de insan yaşamından olabildiğince uzak bir yerde bulunuyor.

Nemo Noktası’na en yakın kara parçaları bile yaklaşık 2 bin 688 kilometre mesafede kalıyor. Ducie Adası, Motu Nui ve Antarktika yakınlarındaki Maher Adası bu noktaya en yakın yerler arasında gösteriliyor. Yani burada bulunan birinin en yakın kıyıya ulaşması bile oldukça uzun ve zorlu bir yolculuk anlamına geliyor.

Daha da ilginç olan ise şu; bazen Nemo Noktası’na en yakın insanlar Dünya’da değil, uzayda olabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu bu bölgenin üzerinden geçtiğinde, istasyondaki astronotlar karadaki insanlardan daha yakın bir konuma gelebiliyor.

Uzay araçlarının buraya düşürülmesi tesadüf değil

Nemo Noktası çevresi, kullanım ömrünü tamamlayan uzay araçlarının kontrollü şekilde düşürüldüğü bölge olarak biliniyor. Bunun en önemli nedeni, bölgenin insan yerleşiminden ve yoğun deniz trafiğinden çok uzak olması. Uzay araçları atmosfere girdiklerinde büyük ölçüde yanıyor ancak bazı parçalar tamamen yok olmayabiliyor. Bu yüzden düşüş alanı seçilirken mümkün olan en güvenli bölge tercih ediliyor.

Güney Pasifik’teki bu ıssız alan da tam olarak bu nedenle kullanılıyor. Görevini tamamlayan bazı kargo araçları, uydu parçaları ve uzay istasyonlarından kalan kalıntılar kontrollü şekilde bölgeye yönlendiriliyor. Böylece parçaların yerleşim yerlerine, gemilere ya da kalabalık deniz rotalarına düşme riski azaltılıyor.

Mir Uzay İstasyonu da son yolculuğunu bu bölgeye yaptı

Nemo Noktası denince akla gelen en dikkat çekici örneklerden biri Mir Uzay İstasyonu. Sovyetler Birliği tarafından 1986 yılında uzaya gönderilen Mir, uzun yıllar boyunca yörüngede kaldı. İnsanlı uzay araştırmaları için önemli bir merkez haline gelen istasyon, görev süresi dolduktan sonra kontrollü şekilde Dünya atmosferine sokuldu.

2001 yılında Mir’in büyük bölümü atmosfere giriş sırasında yandı. Tamamen parçalanmayan kalıntıları ise Güney Pasifik’te, Nemo Noktası çevresine düştü. Böylece bir dönem uzay araştırmalarının en önemli yapılarından biri, son yolculuğunu dünyanın en uzak bölgelerinden birinde tamamlamış oldu.

Bu bölgeye yönlendirilen tek yapı Mir değildi. Farklı dönemlerde Salyut istasyonları, Progress kargo araçları ve çeşitli uzay ekipmanlarının parçaları da aynı geniş okyanus alanına düşürüldü.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
