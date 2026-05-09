Karaya O Kadar Uzak ki Uzay Araçlarının Mezarlığına Dönüştü

Nemo Noktası, Güney Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alıyor. Burası karaya en uzak nokta olarak biliniyor ve bu yüzden 'okyanus erişilemezlik kutbu' olarak da anılıyor. Adını Jules Verne’in ünlü karakteri Kaptan Nemo’dan alması da boşuna değil. Çünkü bu nokta, gerçekten de insan yaşamından olabildiğince uzak bir yerde bulunuyor.

Nemo Noktası’na en yakın kara parçaları bile yaklaşık 2 bin 688 kilometre mesafede kalıyor. Ducie Adası, Motu Nui ve Antarktika yakınlarındaki Maher Adası bu noktaya en yakın yerler arasında gösteriliyor. Yani burada bulunan birinin en yakın kıyıya ulaşması bile oldukça uzun ve zorlu bir yolculuk anlamına geliyor.

Daha da ilginç olan ise şu; bazen Nemo Noktası’na en yakın insanlar Dünya’da değil, uzayda olabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu bu bölgenin üzerinden geçtiğinde, istasyondaki astronotlar karadaki insanlardan daha yakın bir konuma gelebiliyor.