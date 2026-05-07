Okyanusun Ortasına Sallanan Dev Oyuncak Yapacaklar!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 14:51

Cruise şirketleri yıllardır yüzen şehir konseptini gittikçe büyütüyor. Daha fazla eğlence, daha büyük gemiler ve daha çılgın aktiviteler derken olay artık başka noktaya geldi. MSC Cruises’ın tanıttığı yeni gemi ise sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başladı. Çünkü geminin üstüne okyanusun üzerinde sallanan dev salıncak yerleştiriliyor.

MSC World Asia’nın en çok konuşulan kısmı ise denizin üzerinde sallanan dev oyuncak oldu.

Şirketin tanıttığı “Cliffhanger” isimli salıncak, yolcuları geminin kenarından açık denizin üzerine doğru taşıyor. MSC, sistemi Avrupa’daki ilk deniz üstü salıncak deneyimi olarak tanımlıyor. İnsanlar aşağıda yalnızca denizi görürken dev platform havada ileri geri hareket ediyor.

Gemide yalnızca salıncak yer almıyor. The Harbour isimli açık hava alanında ip parkurları, dev su kaydırakları ve denizdeki en uzun kuru kaydıraklardan biri bulunacak. Akşam saatlerinde bölüm ışıklandırılıyor ve konserler, gösteriler, gece etkinlikleriyle eğlence alanına dönüşüyor.

Geminin Family Aventura District bölümünde yaklaşık 10 bin metrekarelik çocuk alanı bulunuyor. Dijital oyun şovları için hazırlanan interaktif arenada zeminin bile oyun sistemine dahil olduğu söyleniyor. En ilginç detaylardan biri ise yapay zekâ destekli sanal karakter sistemi. MSC, gençlere yönelik yarışmalar ve etkinliklerde AI avatar kullanılacağını açıkladı. Teknoloji çılgınlığı cruise sektörüne kadar ulaşmış durumda anlayacağınız.

MSC World Asia’nın ilk seferi Aralık 2026’da başlayacak. Gemi, Barselona, Napoli ve Roma rotasında Akdeniz turları düzenleyecek. Cruise forumlarında insanlar şimdiden gemiyi tartışmaya başladı bile. Kimileri fiyat performans açısından başarılı olacağını düşünüyor, kimileri ise 'Yemekleri düzeltmeden salıncak yapmaları komik olmuş' yorumları yapıyor. Ama kabul etmek gerekiyor ki denizin ortasına lunapark kurma fikri bile tek başına insanların ilgisini çekmeye yetiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
