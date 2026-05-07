Okyanusun Ortasına Sallanan Dev Oyuncak Yapacaklar!

Geminin Family Aventura District bölümünde yaklaşık 10 bin metrekarelik çocuk alanı bulunuyor. Dijital oyun şovları için hazırlanan interaktif arenada zeminin bile oyun sistemine dahil olduğu söyleniyor. En ilginç detaylardan biri ise yapay zekâ destekli sanal karakter sistemi. MSC, gençlere yönelik yarışmalar ve etkinliklerde AI avatar kullanılacağını açıkladı. Teknoloji çılgınlığı cruise sektörüne kadar ulaşmış durumda anlayacağınız.

MSC World Asia’nın ilk seferi Aralık 2026’da başlayacak. Gemi, Barselona, Napoli ve Roma rotasında Akdeniz turları düzenleyecek. Cruise forumlarında insanlar şimdiden gemiyi tartışmaya başladı bile. Kimileri fiyat performans açısından başarılı olacağını düşünüyor, kimileri ise 'Yemekleri düzeltmeden salıncak yapmaları komik olmuş' yorumları yapıyor. Ama kabul etmek gerekiyor ki denizin ortasına lunapark kurma fikri bile tek başına insanların ilgisini çekmeye yetiyor.