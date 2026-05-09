Arıtma Cihazları Tarih Olabilir! Tek Bir Tohumla 10 Litre Su Temizlenebiliyor

Araştırmaya göre tek bir moringa tohumu yaklaşık 10 litre suyu arıtabiliyor. Özellikle temiz suya erişimin zor olduğu bölgelerde doğal alternatif olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca moringa tohumlarının biyolojik olarak parçalanabilmesi sayesinde çevre açısından daha sürdürülebilir seçenek sunduğunu söylüyor.

Uzmanlar yine de yöntemin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle farklı mikroplastik türlerinde nasıl sonuç vereceği ve büyük şehirlerde uygulanıp uygulanamayacağı henüz netleşmiş değil. Fakat bilim insanlarına göre mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri düşünüldüğünde böyle doğal çözümler gelecekte çok daha önemli hale gelebilir.