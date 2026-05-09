Haberler
Yaşam
Arıtma Cihazları Tarih Olabilir! Tek Bir Tohumla 10 Litre Su Temizlenebiliyor

Arıtma Cihazları Tarih Olabilir! Tek Bir Tohumla 10 Litre Su Temizlenebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 13:01

Mikroplastikler artık yalnızca okyanuslarda değil, içme sularında da büyük sorun haline gelmiş durumda. Yapılan araştırmalar, musluk sularının büyük kısmında mikroplastik bulunduğunu gösteriyor. Bilim insanlarıysa yıllardır su arıtımında kullanılan kimyasallara alternatif doğal yöntemler üzerinde çalışıyor. Son araştırmalardan biri ise “mucize ağaç” olarak bilinen moringa ağacını yeniden gündeme taşıdı.

Moringa tohumları sudaki mikroplastiklerin yüzde 98’ini temizleyebiliyor.

Brezilya ve İngiltere’den bilim insanlarının yaptığı araştırmada moringa ağacının tohumları incelendi. Yüzyıllardır su temizleme amacıyla kullanılan moringa tohumlarının özellikle mikroplastik filtreleme konusunda dikkat çekici sonuç verdiği açıklandı. Araştırmada PVC türündeki mikroplastikler üzerinde çalışıldı ve tohum özlerinin sudaki parçacıkları yüzde 98,5 oranında temizlediği görüldü.

Bilim insanlarına göre moringa tohumları, sudaki küçük parçacıkları birbirine yapıştırarak filtrelenmesini kolaylaştırıyor. Kullanılan yöntem, günümüzde arıtma tesislerinde tercih edilen alüminyum sülfat gibi kimyasallarla benzer başarı gösterdi. Hatta bazı testlerde moringa tohumlarının daha etkili sonuç verdiği belirtildi.

Araştırmacılar yöntemin gelecekte küçük topluluklar için büyük çözüm olabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya göre tek bir moringa tohumu yaklaşık 10 litre suyu arıtabiliyor. Özellikle temiz suya erişimin zor olduğu bölgelerde doğal alternatif olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca moringa tohumlarının biyolojik olarak parçalanabilmesi sayesinde çevre açısından daha sürdürülebilir seçenek sunduğunu söylüyor.

Uzmanlar yine de yöntemin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle farklı mikroplastik türlerinde nasıl sonuç vereceği ve büyük şehirlerde uygulanıp uygulanamayacağı henüz netleşmiş değil. Fakat bilim insanlarına göre mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri düşünüldüğünde böyle doğal çözümler gelecekte çok daha önemli hale gelebilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
