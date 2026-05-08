1000 Yıllık Hazinenin Üzerinde ‘Kıyamet Sembolü’ Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 12:08

Danimarka’da metal dedektörüyle yapılan aramada oldukça ilginç iki sikke bulundu. Yaklaşık 1000 yıllık gümüş paralar, İngiltere’de Viking saldırılarına karşı koruma amacıyla basılmıştı. Ancak hikayenin en tuhaf kısmı burada başlıyor. Vikinglerden korunmak için hazırlanan bu paralar, yıllar sonra Vikinglerin elinde takıya dönüştü. Üzerindeki dini semboller ise keşfi daha da dikkat çekici hale getirdi.

Sikkeler Vikinglerden korunmak için basılmıştı

Danimarka Ulusal Müzesi uzmanlarına göre sikkeler, İngiltere Kralı II. Æthelred döneminde, yaklaşık 1009 yılında basıldı. Kral, Viking akınlarının yoğun olduğu dönemde halkını korumak için dini motifler taşıyan özel paralar bastırmıştı. 'Agnus Dei' yani 'Tanrı’nın Kuzusu' olarak anılan bu sikkelerin ön yüzünde haçla birlikte kuzu figürü yer alıyor. Hristiyanlıkta kuzu, İsa’nın kurban edilişini simgeliyor.

Sikkelerde ayrıca alfa ve omega harfleri de bulunuyor. Yunan alfabesinin ilk ve son harfleri olan alfa ile omega, Tanrı’nın başlangıç ve son olduğu anlamına geliyor. Semboller, kıyamet ve ilahi son fikriyle de ilişkilendirildiği için sikkeler daha gizemli bir hale geliyor. Normal döneme ait İngiliz paralarında kral profili ve haç görülürken, bu özel örneklerde kuzu ve kutsal ruhu temsil eden güvercin gibi daha belirgin dini imgeler yer alıyor.

Vikinglerin bu sikkeleri takıya çevirmesi uzmanları şaşırttı

Bulunan iki sikkenin en ilginç tarafı, Vikinglere karşı korunmak amacıyla basıldıktan sonra Vikingler tarafından takı ya da muska gibi kullanılmış olması. Danimarka Ulusal Müzesi küratörü Gitte Ingvardson, bu durumu neredeyse trajikomik olarak yorumluyor. Çünkü sikkeler Vikingleri uzak tutmak için tasarlanmıştı fakat sonunda Vikinglerin boynunda taşınan süs eşyalarına dönüştü.

Bugüne kadar bu tür 'Tanrı’nın Kuzusu' sikkelerinden yalnızca yaklaşık 30 tane bulundu. Çoğunun İskandinavya’da ortaya çıkması, paraların Viking akınları sırasında ele geçirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Bazı örneklerde metal halkalar bulunuyor. Bu da sikkelerin kolye ya da muska olarak taşındığını gösteriyor. 

Yani karşımızda yalnızca eski bir para değil, İngiliz kralları, Vikingler, Hristiyanlık ve savaş korkusunu aynı küçük gümüş parçada birleştiren 1000 yıllık bir hikaye var.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
