1000 Yıllık Hazinenin Üzerinde ‘Kıyamet Sembolü’ Ortaya Çıktı

Danimarka Ulusal Müzesi uzmanlarına göre sikkeler, İngiltere Kralı II. Æthelred döneminde, yaklaşık 1009 yılında basıldı. Kral, Viking akınlarının yoğun olduğu dönemde halkını korumak için dini motifler taşıyan özel paralar bastırmıştı. 'Agnus Dei' yani 'Tanrı’nın Kuzusu' olarak anılan bu sikkelerin ön yüzünde haçla birlikte kuzu figürü yer alıyor. Hristiyanlıkta kuzu, İsa’nın kurban edilişini simgeliyor.

Sikkelerde ayrıca alfa ve omega harfleri de bulunuyor. Yunan alfabesinin ilk ve son harfleri olan alfa ile omega, Tanrı’nın başlangıç ve son olduğu anlamına geliyor. Semboller, kıyamet ve ilahi son fikriyle de ilişkilendirildiği için sikkeler daha gizemli bir hale geliyor. Normal döneme ait İngiliz paralarında kral profili ve haç görülürken, bu özel örneklerde kuzu ve kutsal ruhu temsil eden güvercin gibi daha belirgin dini imgeler yer alıyor.