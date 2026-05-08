Okyanusun Altına 400 Tonluk Beton Küreler İndirildi: Elektrik Depolayacak

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:12

Yenilenebilir enerjinin en büyük sorunlarından biri, üretilen elektriğin her zaman ihtiyaç duyulan anda kullanılamaması. Güneş varken enerji fazla geliyor, rüzgar kesildiğinde üretim düşüyor. Bilim insanları ise bu dalgalanmayı dengelemek için oldukça ilginç bir fikir üzerinde çalışıyor. Okyanusun dibine dev beton küreler yerleştirmek. Küreler, su basıncını kullanarak enerjiyi depolayan dev bataryalar gibi çalışacak.

Beton küreler denizin dibinde enerji depolayacak

Fraunhofer Enerji Ekonomisi ve Enerji Sistem Teknolojisi Enstitüsü’nün geliştirdiği StEnSea sistemi, klasik pompalı hidroelektrik depolama mantığını denizin altına taşıyor. Normalde bu sistemlerde fazla elektrik kullanılarak su yukarı pompalanır, ihtiyaç olduğunda su aşağı akarken türbinleri döndürür ve elektrik üretilir.

StEnSea’de ise dağ ya da baraj yerine okyanusun kendi basıncı kullanılıyor. Fraunhofer IEE, bu sistemin özellikle 600 ila 800 metre derinlikte çalışmak üzere tasarlandığını aktarıyor.

Sistemin merkezinde içi boş beton bir küre bulunuyor. Fazla rüzgar ya da güneş enerjisi üretildiğinde, kürenin içindeki su dışarı pompalanıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise vana açılıyor ve yüksek basınçlı deniz suyu kürenin içine doluyor. Bu akış türbini döndürerek yeniden elektrik üretiyor. Yani küre doluyken değil, içi boşaltıldığında şarj edilmiş oluyor. Kaliforniya açıklarında planlanan prototipin yaklaşık 9 metre çapında ve 400 ton ağırlığında olacağı belirtiliyor.

İlk büyük test Kaliforniya açıklarında yapılacak

Yeni pilot çalışma için beton kürenin Long Beach açıklarında deniz tabanına yerleştirilmesi planlanıyor. Küre, Sperra tarafından 3D beton baskı teknikleriyle üretilecek ve içine Pleuger Industries tarafından geliştirilen su altı pompa-türbin sistemi yerleştirilecek. Fraunhofer’in açıklamasına göre test, teknolojinin ölçeklenip ticari kullanıma yaklaştırılması için önemli bir adım olacak.

Bu fikir daha önce Almanya’daki Konstanz Gölü’nde küçük ölçekte denenmişti. Yaklaşık 3 metre çapındaki beton küre, 100 metre derinliğe indirilmiş ve sistemin basınç farkıyla çalışabildiği görülmüştü. Şimdi hedef, aynı mantığı daha büyük ölçekte ve tuzlu su koşullarında test etmek. 

Eğer Kaliforniya’daki deneme başarılı olursa, gelecekte çok sayıda kürenin deniz altında enerji depolama parkları şeklinde kullanılması mümkün olabilir. Fraunhofer analizlerinde uygun kıyı bölgelerinde bu teknolojinin büyük bir depolama potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Ancak şimdilik elimizde milyonlarca haneye elektrik veren hazır bir sistem değil, bu hedefe yaklaşmayı amaçlayan büyük ölçekli bir prototip var.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
