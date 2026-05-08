Okyanusun Altına 400 Tonluk Beton Küreler İndirildi: Elektrik Depolayacak

Fraunhofer Enerji Ekonomisi ve Enerji Sistem Teknolojisi Enstitüsü’nün geliştirdiği StEnSea sistemi, klasik pompalı hidroelektrik depolama mantığını denizin altına taşıyor. Normalde bu sistemlerde fazla elektrik kullanılarak su yukarı pompalanır, ihtiyaç olduğunda su aşağı akarken türbinleri döndürür ve elektrik üretilir.

StEnSea’de ise dağ ya da baraj yerine okyanusun kendi basıncı kullanılıyor. Fraunhofer IEE, bu sistemin özellikle 600 ila 800 metre derinlikte çalışmak üzere tasarlandığını aktarıyor.

Sistemin merkezinde içi boş beton bir küre bulunuyor. Fazla rüzgar ya da güneş enerjisi üretildiğinde, kürenin içindeki su dışarı pompalanıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise vana açılıyor ve yüksek basınçlı deniz suyu kürenin içine doluyor. Bu akış türbini döndürerek yeniden elektrik üretiyor. Yani küre doluyken değil, içi boşaltıldığında şarj edilmiş oluyor. Kaliforniya açıklarında planlanan prototipin yaklaşık 9 metre çapında ve 400 ton ağırlığında olacağı belirtiliyor.