Pas Gibi Görünen Taşların İçinden 16 Milyon Yıllık Orman Çıktı

McGraths Flat, Avustralya’nın New South Wales bölgesindeki Central Tablelands alanında yer alıyor. ScienceDaily’nin aktardığına göre buradaki fosiller yaklaşık 11 ila 16 milyon yıl öncesine, Miyosen dönemine tarihleniyor. Bölgeyi özel yapan şey ise fosillerin alışılmış kaya türlerinde değil, demir açısından zengin tortuların içinde korunmuş olması. Araştırmacılar, bir zamanlar bu yapının bu kadar ayrıntılı fosil koruyamayacağını düşünüyordu.

Buluntularda yalnızca kemik ya da kabuk gibi sert parçalar yok. Böcek organları, balıkların göz pigmentleri, örümcek tüyleri ve bitki dokuları gibi normalde hızla yok olması beklenen ayrıntılar da korunmuş durumda. Bu yüzden McGraths Flat, yalnızca eski canlıları değil, onların yaşadığı çevreyi de anlamaya yardım ediyor. Bir bakıma paslı gibi görünen tortuların içinde milyonlarca yıl öncesinden kalmış küçük bir orman sahnesi duruyor.