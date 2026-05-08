article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pas Gibi Görünen Taşların İçinden 16 Milyon Yıllık Orman Çıktı

Pas Gibi Görünen Taşların İçinden 16 Milyon Yıllık Orman Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:50

Avustralya’da sıradan bir tarım arazisinin altında bambaşka bir dünya bulundu. Üstelik bu dünya milyonlarca yıl öncesinden kalma. Fosiller klasik kaya tabakalarının içinde değil, demir bakımından zengin tortuların arasında korunmuştu. Araştırmacılar böceklerden balıklara kadar pek çok canlının şaşırtıcı detaylarına ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fosiller pas gibi tortuların içinde korundu

Fosiller pas gibi tortuların içinde korundu

McGraths Flat, Avustralya’nın New South Wales bölgesindeki Central Tablelands alanında yer alıyor. ScienceDaily’nin aktardığına göre buradaki fosiller yaklaşık 11 ila 16 milyon yıl öncesine, Miyosen dönemine tarihleniyor. Bölgeyi özel yapan şey ise fosillerin alışılmış kaya türlerinde değil, demir açısından zengin tortuların içinde korunmuş olması. Araştırmacılar, bir zamanlar bu yapının bu kadar ayrıntılı fosil koruyamayacağını düşünüyordu.

Buluntularda yalnızca kemik ya da kabuk gibi sert parçalar yok. Böcek organları, balıkların göz pigmentleri, örümcek tüyleri ve bitki dokuları gibi normalde hızla yok olması beklenen ayrıntılar da korunmuş durumda. Bu yüzden McGraths Flat, yalnızca eski canlıları değil, onların yaşadığı çevreyi de anlamaya yardım ediyor. Bir bakıma paslı gibi görünen tortuların içinde milyonlarca yıl öncesinden kalmış küçük bir orman sahnesi duruyor.

Fosiller, Avustralya’nın geçmiş iklimini anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Fosiller, Avustralya’nın geçmiş iklimini anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Bugün kurak tarım arazilerinin bulunduğu bölgede milyonlarca yıl önce çok daha farklı bir ekosistem olduğu düşünülüyor. McGraths Flat’teki ayrıntılı korunma, araştırmacılara canlıların yalnızca neye benzediğini değil, nasıl bir ortamda yaşadığını da gösteriyor. Bu da fosil alanını klasik kemik buluntularından çok daha değerli hale getiriyor.

Keşfin ilginç tarafı, küçük detayların büyük bir hikâyeyi açığa çıkarması. Bir böceğin iç organı, bir balığın göz pigmenti ya da bir örümceğin tüyü tek başına küçük görünebilir.

Ancak hepsi bir araya geldiğinde, 16 milyon yıl önceki Avustralya doğasının çok daha canlı bir görüntüsünü oluşturuyor. McGraths Flat bu yüzden bilim insanları için pasın içinde saklanmış bir zaman kapsülü gibi görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın