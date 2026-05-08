Haberler
Yaşam
Polen ve Toz Alerjisini Evdeki Yöntemlerle Hafifletmek Mümkün!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 14:16

Polen ve toz alerjisi özellikle mevsim geçişlerinde birçok kişinin günlük hayatını etkiliyor. Sürekli hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve halsizlik gibi belirtiler oldukça yaygın görülüyor. Uzmanlara göre bağışıklık sistemi aslında zararsız olan maddelere aşırı tepki verdiğinde alerjik reaksiyon ortaya çıkıyor. Polenler, toz akarları ve küf gibi etkenler ise en sık karşılaşılan tetikleyiciler arasında yer alıyor.

Burun temizliği ve hava filtresi kullanımı belirtileri hafifletebiliyor.

Uzmanlara göre tuzlu suyla yapılan burun temizliği, alerji kaynaklı tahrişi azaltabiliyor. Salin solüsyon sayesinde burun içinde biriken polen, bakteri ve toz gibi maddeler temizlenirken burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetleri de hafifleyebiliyor. Özellikle alerji dönemlerinde düzenli uygulanmasının rahatlatıcı etkisi olduğu belirtiliyor.

Ev içinde kullanılan hava filtreleri de polen ve toz miktarını azaltabiliyor. Özellikle HEPA filtreli cihazların havadaki polen, evcil hayvan tüyü ve toz parçacıklarını tutarak daha temiz ortam sağladığı ifade ediliyor. Nem oranını dengeleyen klima ve nem giderici cihazlar ise küf oluşumunu azaltabiliyor.

Peki polen ve toz alerjisine neler iyi geliyor?

Tuzlu suyla burun temizliği yapmak

Uzmanlara göre salin solüsyonla yapılan burun temizliği, polen ve toz gibi tahriş edici maddelerin burundan atılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle burun tıkanıklığı ve hapşırık şikayetlerini hafifletmek için sık öneriliyor.

HEPA filtreli hava temizleyici kullanmak

HEPA filtreli cihazlar havadaki polen, toz ve evcil hayvan tüyü gibi parçacıkları filtreleyebiliyor. Özellikle bahar aylarında ev içindeki hava kalitesini artırmak için tercih ediliyor.

Eve geldikten sonra duş almak ve kıyafet değiştirmek

Polenler saç, kıyafet ve cilt üzerinde taşınabiliyor. Dışarıdan geldikten sonra duş almak ve kıyafet değiştirmek, polenlerin ev içine yayılmasını azaltabiliyor.

Çarşaf ve yastıkları düzenli temizlemek

Toz akarları özellikle yatak, yastık ve kumaş yüzeylerde birikebiliyor. Düzenli temizlik yapmak gece artan alerji belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabiliyor.

C vitamini açısından zengin besinler tüketmek

Portakal, limon ve yeşil sebzeler gibi C vitamini içeren besinlerin antihistamin etkisi gösterebildiği belirtiliyor. Özellikle bağışıklık sistemini desteklemek için öneriliyor.

Brokoli ve yeşil çay gibi kuersetin içeren besinlere yönelmek

Kuersetin adlı doğal bileşenin histamin salınımını dengelemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. Brokoli, karnabahar ve yeşil çay en çok önerilen kaynaklar arasında yer alıyor.

Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde camları kapalı tutmak

Özellikle sabah saatlerinde polen miktarı daha yüksek olabiliyor. Camları kapalı tutmak ve evi sık havalandırmamak belirtilerin artmasını önlemeye yardımcı olabiliyor.

Nem giderici cihazlar kullanmak

Küf oluşumu da alerjiyi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Nem oranını azaltan cihazlar sayesinde küf ve mantar oluşumu sınırlandırılabiliyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
