Yıllardır "Beyin Dostu" Diye Pazarlanan Takviye Beyni Yıpratıyor

Çalışmanın en önemli noktası şu: Bulgular omega-3 takviyelerinin doğrudan beyne zarar verdiğini kanıtlamıyor. Araştırma gözlemsel olduğu için, takviye kullanan kişilerdeki hızlı bilişsel düşüşün nedeninin doğrudan omega-3 olduğunu söylemek mümkün değil.

Katılımcıların çoğunun beyaz ve eğitimli yaşlı yetişkinlerden oluşması da sonuçların herkese genellenmesini zorlaştırıyor. Yine de çalışma, omega-3’ün her yaş grubu ve her genetik profil için otomatik olarak koruyucu kabul edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, omega-3 için “doz, zamanlama ve kişisel risk faktörleri” konusunun daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Bazı çalışmalarda düşük dozların faydayla ilişkili olabileceği, yüksek dozlarda ise etkinin tersine dönebileceği belirtiliyor. Bu yüzden özellikle ileri yaşta, Alzheimer riski olanlarda ya da düzenli ilaç kullananlarda takviyeye başlamadan önce doktora danışmak önemli.

Omega-3’ü besinlerden almak ise genelde daha dengeli bir yol olarak görülüyor; yağlı balık, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi gıdalar bu açıdan öne çıkıyor.