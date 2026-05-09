Yıllardır "Beyin Dostu" Diye Pazarlanan Takviye Beyni Yıpratıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 12:30

Omega-3 takviyeleri yıllardır beyin sağlığıyla birlikte anılıyor. Özellikle ileri yaşta hafızayı korumak için sıkça tercih ediliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Çin’deki araştırmacılar, Alzheimer için genetik risk taşıyan bazı kişilerde omega-3 takviyesi kullanımının daha hızlı bilişsel düşüşle ilişkili olabileceğini belirtti.

Omega-3 takviyeleri bazı kişilerde beklenen koruyucu etkiyi göstermeyebilir

Omega-3 yağ asitleri, özellikle kalp ve beyin sağlığıyla ilişkilendirildiği için en popüler takviyeler arasında yer alıyor. Balık yağı kapsülleri de bu yüzden yıllardır 'beyin dostu' ürünler gibi pazarlanıyor. Ancak bilimsel tablo sanıldığı kadar net değil. Bazı gözlemsel çalışmalar omega-3 alımının bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini öne sürerken, daha kontrollü çalışmalarda sonuçlar karışık çıkıyor. Özellikle Alzheimer hastalarında omega-3 takviyesinin bilişsel gerilemeyi durdurduğunu net biçimde gösteren güçlü bir sonuç yok.

Yeni çalışmada araştırmacılar, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative verilerini inceledi. 273 omega-3 kullanıcısı ile 546 kullanmayan kişi karşılaştırıldı. Katılımcılar yaş, cinsiyet, genetik risk ve tanı gibi faktörlere göre eşleştirildi. Sonuçlarda omega-3 takviyesi kullanan grupta MMSE, ADAS-Cog13 ve CDR-SB gibi bilişsel testlerde daha hızlı kötüleşme görüldü. Araştırmacılar, bunun özellikle Alzheimer riskiyle bağlantılı APOE ε4 genini taşıyan kişiler açısından daha dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırma kesin kanıt değil ama takviye kullanımında ezbere gidilmemesi gerektiğini gösteriyor

Çalışmanın en önemli noktası şu: Bulgular omega-3 takviyelerinin doğrudan beyne zarar verdiğini kanıtlamıyor. Araştırma gözlemsel olduğu için, takviye kullanan kişilerdeki hızlı bilişsel düşüşün nedeninin doğrudan omega-3 olduğunu söylemek mümkün değil. 

Katılımcıların çoğunun beyaz ve eğitimli yaşlı yetişkinlerden oluşması da sonuçların herkese genellenmesini zorlaştırıyor. Yine de çalışma, omega-3’ün her yaş grubu ve her genetik profil için otomatik olarak koruyucu kabul edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, omega-3 için “doz, zamanlama ve kişisel risk faktörleri” konusunun daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Bazı çalışmalarda düşük dozların faydayla ilişkili olabileceği, yüksek dozlarda ise etkinin tersine dönebileceği belirtiliyor. Bu yüzden özellikle ileri yaşta, Alzheimer riski olanlarda ya da düzenli ilaç kullananlarda takviyeye başlamadan önce doktora danışmak önemli. 

Omega-3’ü besinlerden almak ise genelde daha dengeli bir yol olarak görülüyor; yağlı balık, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi gıdalar bu açıdan öne çıkıyor.

Gökçe Cici
