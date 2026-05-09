Okyanusun Ortasında İnsanlardan Çok Penguenlerin Yaşadığı Ada

Kerguelen Adaları, Güney Hint Okyanusu’nda yer alan ve Fransa’ya bağlı Fransız Güney ve Antarktika Toprakları içinde bulunan bir ada grubu. Britannica’ya göre ana ada Kerguelen, “Desolation Island” yani “Issızlık Adası” olarak da biliniyor ve çevresindeki yaklaşık 300 küçük ada ile birlikte geniş bir takımada oluşturuyor.

Bu adaları ilginç yapan şey yalnızca uzak olmaları değil. Britannica, Kerguelen’i dünyanın en uzak adaları arasında sayıyor ve bölgeyi buzullar, dağlar, kayalık çıkıntılar ve geniş otlaklarla kaplı rüzgârlı bir ada grubu olarak tanımlıyor.