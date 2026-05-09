Okyanusun Ortasında İnsanlardan Çok Penguenlerin Yaşadığı Ada

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 10:13

Dünyada bazı yerler gerçekten haritanın kenarında kalmış gibi duruyor. Kerguelen Adaları da onlardan biri. Güney Hint Okyanusu’nda yer alan bu ada grubu, 'Issızlık Adaları' adıyla da biliniyor. Burada kalıcı bir yerli halk yaşamıyor. Adalar daha çok bilim insanları, araştırma ekipleri, penguenler ve sert rüzgarlarla anılıyor.

Nerede bu Kerguelen Adaları?

Kerguelen Adaları, Güney Hint Okyanusu’nda yer alan ve Fransa’ya bağlı Fransız Güney ve Antarktika Toprakları içinde bulunan bir ada grubu. Britannica’ya göre ana ada Kerguelen, “Desolation Island” yani “Issızlık Adası” olarak da biliniyor ve çevresindeki yaklaşık 300 küçük ada ile birlikte geniş bir takımada oluşturuyor.

Bu adaları ilginç yapan şey yalnızca uzak olmaları değil. Britannica, Kerguelen’i dünyanın en uzak adaları arasında sayıyor ve bölgeyi buzullar, dağlar, kayalık çıkıntılar ve geniş otlaklarla kaplı rüzgârlı bir ada grubu olarak tanımlıyor.

Kerguelen Adaları’nda yerli ya da kalıcı bir halk yaşamıyor.

Adalarda Fransa’nın Port-aux-Français adlı bilimsel araştırma üssü bulunuyor. Burada dönemsel olarak bilim insanları, teknik ekipler ve araştırmacılar görev yapıyor. Yani Kerguelen’de klasik anlamda bir şehir, kasaba ya da günlük sosyal yaşam yok.

Adalara ulaşmak da kolay değil. Havalimanı bulunmadığı için giriş çıkış deniz yoluyla sağlanıyor. Bu da Kerguelen’i turistik bir tatil rotasından çok, bilimsel araştırmalar ve doğa gözlemleriyle anılan uzak bir bölge haline getiriyor. Sert iklim, kuvvetli rüzgârlar ve dalgalı denizler nedeniyle burada yaşamak cesaret isteyen bir deneyim gibi görünüyor.

Kerguelen Adaları, insanlardan çok yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

Bölgede deniz kuşları, foklar ve penguen kolonileri bulunuyor. Britannica, adaların bitki örtüsünün büyük ölçüde çayırlar, yosunlar ve likenlerle sınırlı olduğunu; yerli hayvan yaşamında ise böceklerin, deniz kuşlarının, fokların ve penguenlerin öne çıktığını aktarıyor.

Adaların ürkütücü güzelliği de buradan geliyor. Bir yanda buzullar ve kayalıklar, diğer yanda sert rüzgârların arasında yaşayan penguenler var. Kerguelen’i özel yapan şey, insan eliyle kurulmuş bir şehirden çok doğanın kendi başına bıraktığı bir dünya gibi durması. Bu yüzden adalar, 'dünyanın en izole yerlerinden biri' dendiğinde akla gelen ilk noktalardan biri oluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
