Evreni Anlatan Dört Kuvvete Bir Yenisi Daha Eklenebilir

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 17:05

Fizikte yıllardır merak edilen büyük bir soru var. Doğada bildiğimiz dört temel kuvvetin yanında başka bir kuvvet daha olabilir mi? NASA Jet İtki Laboratuvarı’ndan Slava Turyshev’in analizi, bu ihtimali yeniden gündeme getirdi. Cassini, Voyager ve MESSENGER görevlerinden elde edilen verilerde çok küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

Bilinen dört kuvvet bazı soruları açıklamakta yetersiz kalabilir

Modern fizik, evrendeki temel etkileşimleri dört kuvvetle açıklıyor. Yer çekimi, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet bugün kabul edilen temel kuvvetler arasında yer alıyor. 

Bu yapı, atomlardan gezegenlerin hareketine kadar birçok şeyi açıklıyor. Ancak evrenin tamamına bakıldığında hala yanıtlanamayan sorular var. Karanlık madde ve karanlık enerji gibi konular da tam olarak bu boşluklardan doğuyor.

Beşinci kuvvet fikri bu yüzden uzun süredir bilim dünyasında tartışılıyor. Eğer doğada gerçekten çok zayıf ve henüz doğrudan tespit edilmemiş başka bir kuvvet varsa, fizik kitaplarında bildiğimiz pek çok şey yeniden ele alınabilir. Fakat böyle bir iddia için yalnızca ilginç veriler yetmez. Sapmaların ölçüm hatasından mı, eksik hesaplamalardan mı yoksa gerçekten yeni bir fiziksel etkiden mi kaynaklandığının netleşmesi gerekiyor.

Uzay araçlarından gelen küçük sapmalar yeni bir ihtimali gündeme taşıyor

Cassini, Voyager ve MESSENGER gibi uzay görevleri, Güneş sistemi hakkında son derece hassas veriler topladı. Satürn çevresinde görev yapan Cassini, Güneş sisteminin dışına doğru ilerleyen Voyager sondaları ve Merkür’ü inceleyen MESSENGER, gezegenlerin ve uzay araçlarının hareketlerini çok ayrıntılı biçimde takip etmeyi sağladı. Turyshev’in analizinde dikkat çeken nokta da bu uzun dönemli verilerdeki çok küçük sapmalar oldu.

Şimdilik bu sapmaların ne anlama geldiği kesin değil. Eksik modelleme, Güneş’ten gelen etkiler, gezegenler arası ortam ya da ölçüm belirsizlikleri böyle sonuçlara yol açmış olabilir. 

Ancak eğer ileride yapılan çalışmalar gerçekten yeni bir kuvvete işaret ederse, bu durum fiziğin yönünü değiştirebilir. Karanlık madde tartışmaları farklı bir yere taşınabilir, yer çekimi yeniden yorumlanabilir ve Güneş sistemimizin bile sandığımızdan daha karmaşık olduğu ortaya çıkabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
