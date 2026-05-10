Güneşi Dev Aynalarla Şehre İndiriyorlar! 6 Ay Gölgede Kalıyor

Kasaba, yüksek dağlarla çevrili olduğu için kış aylarında doğrudan güneş ışığını alamıyor. Visit Norway’in aktardığına göre Rjukan, dağların gölgesinde kalan konumu nedeniyle özellikle kış döneminde güneş ışığından mahrum kalıyordu. Bu durum kasabanın en bilinen özelliklerinden biri haline geldi.

Rjukan yalnızca güneş aynalarıyla değil, endüstri mirasıyla da biliniyor. UNESCO’ya göre Rjukan-Notodden Endüstri Mirası alanı; hidroelektrik santralleri, fabrikalar, iletim hatları, ulaşım sistemleri ve işçi yerleşimleriyle 20. yüzyılın başındaki sanayi gelişimini gösteren önemli bir alan olarak kabul ediliyor.