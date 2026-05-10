Güneşi Dev Aynalarla Şehre İndiriyorlar! 6 Ay Gölgede Kalıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 10:01

Norveç’te öyle bir kasaba var ki kış aylarında güneş gökyüzünde olsa bile meydana ulaşamıyor. Dağların arasında kalan Rjukan, uzun süre boyunca yılın belirli aylarını gölgede geçirdi. Kasaba halkı bunun için oldukça sıra dışı bir çözüm buldu. Dağın yamacına dev aynalar yerleştirildi. Böylece güneş ışığı doğrudan kasaba meydanına yansıtılmaya başlandı.

Rjukan, Norveç’in Telemark bölgesinde, dar ve dağlık bir vadinin içinde yer alıyor.

Kasaba, yüksek dağlarla çevrili olduğu için kış aylarında doğrudan güneş ışığını alamıyor. Visit Norway’in aktardığına göre Rjukan, dağların gölgesinde kalan konumu nedeniyle özellikle kış döneminde güneş ışığından mahrum kalıyordu. Bu durum kasabanın en bilinen özelliklerinden biri haline geldi.

Rjukan yalnızca güneş aynalarıyla değil, endüstri mirasıyla da biliniyor. UNESCO’ya göre Rjukan-Notodden Endüstri Mirası alanı; hidroelektrik santralleri, fabrikalar, iletim hatları, ulaşım sistemleri ve işçi yerleşimleriyle 20. yüzyılın başındaki sanayi gelişimini gösteren önemli bir alan olarak kabul ediliyor.

Rjukan’da güneşi kasabaya yansıtma fikri yeni değil.

Visit Telemark’ın aktardığına göre kasabanın kurucusu Sam Eyde, daha 1913 yılında 'Solspeil' yani güneş aynası fikrini ortaya atmıştı. Eyde, kış aylarında işçilerin de güneş ışığından faydalanabilmesini istiyordu. Ancak o dönem bu proje hayata geçirilemedi.

Fikir yaklaşık 100 yıl sonra gerçeğe dönüştü. 2013’te dağın yamacına üç büyük ayna yerleştirildi. Visit Norway’in basın bilgisinde, aynaların toplam 50 metrekarelik bir yüzeye sahip olduğu ve güneş ışığını Rjukan meydanına yansıttığı belirtiliyor. Bu sistem, ışığı en fazla yaklaşık 600 metrekarelik bir alana ulaştırabiliyor.

Güneş aynaları, kasabanın yukarısındaki dağ yamacına yerleştirildi.

Aynalar güneşi takip ederek ışığı aşağıdaki meydana yansıtıyor. Visit Rjukan, aynaların özellikle kış aylarında normalde gölgede kalan Rjukan Meydanı’na güneş ışığı indirdiğini aktarıyor.

Bu sistem kasabanın günlük hayatında sembolik bir anlam da taşıyor. Çünkü Rjukan için mesele yalnızca biraz daha aydınlık bir meydan yaratmak değil. Dağların gölgesinde yaşayan bir yerleşimin, coğrafyasına karşı geliştirdiği yaratıcı bir çözüm bu. İnsanlar güneşi değiştiremiyor ama ışığın yönünü değiştirebiliyor.

100 yıl önce ortaya atılan bir fikirle bugün dünyanın en sıra dışı turistik noktalarından birine dönüştü. Kasabaya gelen ziyaretçiler hem güneş aynalarını görebiliyor hem de bölgenin UNESCO listesinde yer alan endüstri mirasını keşfedebiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
