Bilim İnsanları Anlatıyor: Kediler Hakkında Bildiğimiz 4 Yaygın Yanlış Bilgi

Ömer Faruk Kino
16.10.2025 - 17:13 Son Güncelleme: 16.10.2025 - 17:42

Hayatımızda binlerce yıldır özel bir yerleri olan kediler hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Özellikle halk arasında kulaktan dolma bilgilerin yayılmasıyla kediler hakkında yanlış bilinen çok bilgi var. Peki nedir bu kediler hakkında yanlış bildiklerimiz? 

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: Blue Cross

Kaynak: https://www.bluecross.org.uk/advice/c...
1. Kedilerin süt kasesinden içtiği o sevimli görüntü, ne yazık ki büyük bir yanılgıdır.

Kedi davranışları uzmanları, kedilerin büyük çoğunluğunun laktoz intoleransı olduğunu söylüyor. Yavru kediler, 6-12 haftalıkken sütü sindiren laktaz enzimini üretmeyi bırakır, bu nedenle süt ürünleri ishal, kusma ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Kediler rahatsızlıklarını gizlemekte usta olduğundan, süt ve süt ürünlerinden tamamen uzak durmak en güvenli yol.

2. Kedilerin gececi (nocturnal) değil, alacakaranlık hayvanı (crepuscular) olduğunu bilmek önemli.

Kedilerin en aktif oldukları zamanlar şafak ve alacakaranlıktır. Kedi davranış uzmanları bunun avlanma alışkanlıklarından kaynaklandığını, loş ışıkta görme yeteneklerinin kuş ve fareleri avlamalarına imkan sağladığını söylüyor. Eğer kedinizin gece hareketliliği sizi yoruyorsa, yatmadan önce oyun oynamak ve küçük bir öğün vermek, doğal avlanma döngüsünü taklit ederek geceyi daha sakin geçirmesini sağlayabilir.

3. Kedilerin mırlaması genellikle mutlulukla ilişkilendirilse de, bu sesin anlamı her zaman aynı değildir.

Amerikan Hayvan Hastaneleri Birliği’ne göre kediler, yalnızca memnun olduklarında değil, stres altındayken, acı çekerken ya da kendilerini sakinleştirmek için de mırlayabilir. Kedilerde açlık veya rahatlama isteği de mırlamayı tetikleyebilir. Bu yüzden, mırlayan bir kediyi anlamak için vücut dili ve diğer davranışlarını da gözlemlemek gerekir.

4. Kedilerin köpeklere göre daha soğuk olduğu düşünülse de, araştırmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor.

Oregon Üniversitesi’nden Dr. Kristyn Vitale’nin çalışmasına göre kediler de tıpkı köpekler gibi insanlarla güven temelli duygusal bağlar kuruyor. Güvenli bağa sahip kedilerin, sahipleri yanındayken stres düzeylerinin belirgin şekilde azaldığı saptandı. Kediler sevgilerini farklı biçimlerde gösterseler de, insanlarını bir güven kaynağı olarak görüyor ve onlara güçlü bir şekilde bağlanıyor.

