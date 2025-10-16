Bilim İnsanları Anlatıyor: Kediler Hakkında Bildiğimiz 4 Yaygın Yanlış Bilgi

Amerikan Hayvan Hastaneleri Birliği’ne göre kediler, yalnızca memnun olduklarında değil, stres altındayken, acı çekerken ya da kendilerini sakinleştirmek için de mırlayabilir. Kedilerde açlık veya rahatlama isteği de mırlamayı tetikleyebilir. Bu yüzden, mırlayan bir kediyi anlamak için vücut dili ve diğer davranışlarını da gözlemlemek gerekir.