Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu: Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur Gözaltına Alındı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden NEF yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bulunuyor.
Futbol dünyasındaki bahis ve şike operasyonları bu sabah da devam etti.
İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:
Hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler:
