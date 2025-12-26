onedio
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu: Galatasaray Eski Yöneticisi Erden Timur Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2025 - 08:06 Son Güncelleme: 26.12.2025 - 08:53

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden NEF yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bulunuyor.

Futbol dünyasındaki bahis ve şike operasyonları bu sabah da devam etti.

Futbolda bahis soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur da bulunuyor.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler:

1.Bahattin Berke Demircan

2.Doğukan Çınar

3.Ergün Nazlı

4.Eyüp Can Temiz

5.Furkan Demir

6.Gökhan Payal

7.Hamit Bayraktar

8.Hüseyin Aybars Tüfekçi

9.İbrahim Yılmaz

10.İlke Tankul

11.İsmail Karakaş

12.Mert Aktaş

13.Mustafa Çeçenoğlu

14.Tufan Kelleci

15.Erden Timur

16.Figen Özkaya

17.Emrah Günaydı

18.Burak Söyleyen

19.Fatih Kulaksız

20.Ecem Alkaş

21.Ecrin Korkmaz

22.Esat Bilayak

23.Mirza Şerifoğlu

24.Enes Bartan

25.Hakan Çakır

26.Serhat Ölmez

27.Umut Esel

28.Buğra Cem İmamoğulları

29.Burcu Kurt

