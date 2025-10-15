Hazır Kış Kapıda... Kediler de Grip Olur mu?

Kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedenleri feline calicivirus ve feline herpesvirus (rinotrakeit)’tir. Bu virüsler genellikle havadan bulaşsa da, su kapları veya oyuncak gibi ortak eşyalarla da yayılabilir.

Özellikle barınaklarda veya çok kedili evlerde yaşayan kediler, hasta bireylerle temas sonucu kolayca enfekte olur. Ev kedileri ise dış ortamdan virüs taşıyabilir. Böbrek hastalığı, astım ya da alerji gibi rahatsızlıklar bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyon riskini artırır. Bazı virüsler kedinin vücudunda gizli kalarak stres veya başka bir hastalık durumunda yeniden aktifleşebilir. Feline herpes özellikle bu şekilde tekrarlama eğilimindedir.