onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Hazır Kış Kapıda... Kediler de Grip Olur mu?

Hazır Kış Kapıda... Kediler de Grip Olur mu?

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 10:43

Kedilerin de tıpkı insanlar gibi soğuk algınlığına benzeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanabileceğini biliyor muydunuz? Eğer kediniz sık sık hapşırıyor, burnu akıyor veya gözleri sulanıyorsa, büyük ihtimalle grip geçiriyordur. Peki kedinizi rahatlamak için neler yapabilirsiniz?

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: Dailypaws 

Kaynak: https://www.dailypaws.com/can-cats-ge...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedi nezlesine genellikle virüsler, bazen de bakteriler neden olur.

Kedi nezlesine genellikle virüsler, bazen de bakteriler neden olur.

Kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedenleri feline calicivirus ve feline herpesvirus (rinotrakeit)’tir. Bu virüsler genellikle havadan bulaşsa da, su kapları veya oyuncak gibi ortak eşyalarla da yayılabilir.

Özellikle barınaklarda veya çok kedili evlerde yaşayan kediler, hasta bireylerle temas sonucu kolayca enfekte olur. Ev kedileri ise dış ortamdan virüs taşıyabilir. Böbrek hastalığı, astım ya da alerji gibi rahatsızlıklar bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyon riskini artırır. Bazı virüsler kedinin vücudunda gizli kalarak stres veya başka bir hastalık durumunda yeniden aktifleşebilir. Feline herpes özellikle bu şekilde tekrarlama eğilimindedir.

Kediler, insanlardan kaparak soğuk algınlığına yakalanabilir mi?

Kediler, insanlardan kaparak soğuk algınlığına yakalanabilir mi?

Kediler insanlardan soğuk algınlığı kapmaz ve aynı şekilde size de bulaştıramaz. Virüsler genellikle türlere özeldir ve başka bir türde yaşayamaz. 

Ancak bazı nadir bakteriyel enfeksiyonlar kediden insana veya insandan kediye geçebilir, ancak çok nadirdir. Kediler nadiren de olsa COVID-19’u insanlardan alabilir ve hafif belirtiler gösterebilir. Asıl tehlike, kedilerde görülen ve genellikle ölümcül olan feline koronavirüsü ve FIP hastalığıdır. 

Soğuk hava sağlıklı ve bakımlı kediler için doğrudan risk oluşturmaz, ancak barınaksız veya yetersiz beslenen kedilerin bağışıklığı zayıflayabilir ve hastalıklara yatkın hale gelebilir.

Peki kedinizin soğuk algınlığı geçirdiğini nasıl anlarsınız?

Peki kedinizin soğuk algınlığı geçirdiğini nasıl anlarsınız?

Kedilerde soğuk algınlığı belirtileri arasında hapşırma, burun ve göz akıntısı, iştahsızlık, halsizlik, dilde ülser, ateş ve lenf bezlerinde şişlik bulunur. 

Hafif belirtilerde kedinizi evde rahat ettirebilirsiniz. Kediniz için sıcak bir dinlenme yeri sağlayın, göz ve burnunu temizleyin, havayı nemlendirin ve yiyeceklerini ısıtarak kokusunu artırın. İnsanlara yönelik ilaçları asla vermeyin; parasetamol (Tylenol) kediler için toksiktir. Çoğu kedi soğuk algınlığını kendi kendine atlatır. Nefes darlığı, şiddetli öksürük, yoğun akıntı, yemek yememe, ülser veya halsizlikte veterinere başvurun. Yavru, yaşlı, hamile veya bağışıklığı zayıf kedilerde daha dikkatli olun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın