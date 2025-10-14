Kendinize Çok da Güvenmeyin: Kediniz Evde En Çok Kimi Seviyor?

Kediler, kendilerini iyi gözlemleyebilen ve verdikleri sinyalleri doğru anlayabilen insanları daha çok tercih eder. Sakin bir karaktere sahip bir kedi, genellikle sessiz ve huzurlu birini seçerken; enerjik ve oyun düşkünü bir kedi, birlikte vakit geçirip onu hareketlendirecek birini tercih eder. Yani kediniz sizi seçtiyse, bu çoğunlukla hem kedinizin karakterini hem de sizin kişiliğinizin bir yansımasıdır.

Kedi davranış uzmanı Molly DeVoss’a göre, kediler genellikle sakin, oyun oynamaya açık ve besleyici kişilikleri olan insanları sever. Ancak erken yaşta travma yaşamış bir kedi, bazı insan tiplerinden uzak durabilir; bu yüzden sevgi ve güvenin oluşması bazen zamana ihtiyaç duyar. Yani her kedi tıpkı insanlar gibi farklı olabileceği için seçimlerinde hem karakterleri hem de geçmiş deneyimleri rol oynar.