Kendinize Çok da Güvenmeyin: Kediniz Evde En Çok Kimi Seviyor?

14.10.2025 - 16:35

Kedi annelerinden, kedi babalarına; evde kedi besleyen herkesin merak ettiği konu: 'Kedim en çok kimi seviyor?' Köpekler gibi kediler de hayatlarında bir en iyi arkadaş ister. Ancak evinizde aşırı sevecen olmayan, ve herkese farklı davranan bir kediyle karşı karşıyaysanız, evdeki favorisinin kim olduğunu anlamak zor olabilir. Peki bu konu hakkında uzmanlar ne diyor?

Buyurun detaylara 👇

Bazı kediler, genellikle ilgiyi en az gösteren kişiye yönelir. Fakat çoğu kedi, dikkatini kime vereceğini seçmek konusunda oldukça seçicidir.

Tek kişilik bir evde bile, kedinizin favorisi olmayabilirsiniz. Sonuçta kediler, insanların varlığıyla heyecanlanan köpekler gibi değildir; onlar siz onların bakıcısıymışsınız gibi davranır ve bu yüzden de sahiplerinin kendilerini mutlu etmeleri gerektiğini düşünür.

Uzmanlar kedilerin insanları okumakta çok iyi olduğunu belirtiyor.

Kediler, kendilerini iyi gözlemleyebilen ve verdikleri sinyalleri doğru anlayabilen insanları daha çok tercih eder. Sakin bir karaktere sahip bir kedi, genellikle sessiz ve huzurlu birini seçerken; enerjik ve oyun düşkünü bir kedi, birlikte vakit geçirip onu hareketlendirecek birini tercih eder. Yani kediniz sizi seçtiyse, bu çoğunlukla hem kedinizin karakterini hem de sizin kişiliğinizin bir yansımasıdır.

Kedi davranış uzmanı Molly DeVoss’a göre, kediler genellikle sakin, oyun oynamaya açık ve besleyici kişilikleri olan insanları sever. Ancak erken yaşta travma yaşamış bir kedi, bazı insan tiplerinden uzak durabilir; bu yüzden sevgi ve güvenin oluşması bazen zamana ihtiyaç duyar. Yani her kedi tıpkı insanlar gibi farklı olabileceği için seçimlerinde hem karakterleri hem de geçmiş deneyimleri rol oynar.

Peki kedinizin evdeki favorisinin siz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Kedinizin sizi favori insanı olarak seçip seçmediğini anlamak için davranışlarını gözlemleyebilirsiniz. Kafasıyla elinize, bacağınıza veya alnınıza dokunması, oyuncaklarını size getirmesi, üzerinize kendi kokusunu sürmesi, saçınızı veya yüzünüzü yalaması ve karınlarını açarak size güven göstermesi, kedinizin sevgisinin sessiz ama etkili işaretleridir.

Ayrıca kedinizle bağınızı güçlendirmek için ortak ilgi alanları yaratabilirsiniz; pencereden dışarı bakmayı seviyorsa yanında oturabilir, oyunlara düşkünse birlikte daha çok zaman geçirebilirsiniz. Gün boyunca onunla konuşmak, okşamak ve sevgi göstermek, aranızdaki bağı kuvvetlendirir ve kedinizi daha mutlu eder. Unutmayın, kedinizin mutluluğu, sizin favorisi olduğunuzun en tatlı kanıtıdır.

