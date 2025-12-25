Gmail Kullananlar Artık Mail Adreslerinde Değişiklik Yapabilecekler

Dijital platformlarda pek çok şey hızla değişse de Gmail adresleri uzun süre boyunca sabit kalan, neredeyse değiştirilmesi imkânsız kimlikler olarak görülüyordu. Özellikle genç yaşta alınan ve yıllar içinde kullanıcıyı temsil etmeyen e-posta adresleri, zamanla bir yük hâline gelmişti.

Google bu algıyı kırmaya hazırlanıyor. Şirketin, kullanıcıların mevcut “@gmail.com” uzantılı adreslerini yine başka bir “@gmail.com” adresiyle değiştirebilmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği denediği ortaya çıktı. Bu yenilik, Hindistan’da yayımlanan bir Google destek sayfasındaki belgelerle gün yüzüne çıktı.

Kaynak - Gazete Oksijen