Gmail Kullananlar Artık Mail Adreslerinde Değişiklik Yapabilecekler

Hakan Karakoca
25.12.2025 - 18:05

Dijital platformlarda pek çok şey hızla değişse de Gmail adresleri uzun süre boyunca sabit kalan, neredeyse değiştirilmesi imkânsız kimlikler olarak görülüyordu. Özellikle genç yaşta alınan ve yıllar içinde kullanıcıyı temsil etmeyen e-posta adresleri, zamanla bir yük hâline gelmişti.

Google bu algıyı kırmaya hazırlanıyor. Şirketin, kullanıcıların mevcut “@gmail.com” uzantılı adreslerini yine başka bir “@gmail.com” adresiyle değiştirebilmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği denediği ortaya çıktı. Bu yenilik, Hindistan’da yayımlanan bir Google destek sayfasındaki belgelerle gün yüzüne çıktı.

Kaynak - Gazete Oksijen

Sistem nasıl çalışacak?

Yeni uygulamayla birlikte “@gmail.com” uzantılı bir hesaba sahip kullanıcılar, mevcut e-posta adreslerini yine “@gmail.com” ile biten farklı bir adresle değiştirebilecek. Eski adres ise hesapta alias olarak kalacak; böylece her iki adrese gönderilen e-postalar da alınmaya devam edecek.

Hesapta yer alan fotoğraflar, mesajlar, dosyalar ve geçmiş e-postalar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Kullanıcılar Gmail, YouTube, Maps, Drive ve Google Play gibi Google servislerine hem eski hem de yeni adresleriyle giriş yapabilecek.

Öte yandan eski e-posta adresi ilerleyen dönemde yeniden kullanılabilecek. Ancak yeni bir “@gmail.com” adresi oluşturulmasının, değişiklikten sonra 12 ay boyunca kısıtlanacağı belirtiliyor.

Test denemeleri başladı.

9to5Google’un aktardığına göre, bazı kullanıcılar Gmail’de “Hesabım” ayarları üzerinden bu yeni seçeneği görmeye başladı. Ancak özellik şu aşamada sınırlı sayıda hesaba açık ve henüz tüm kullanıcılar için resmen kullanıma sunulmuş değil.

Google da konuyla ilgili yaptığı açıklamada sürecin aşamalı ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Google Hesabı e-posta adresinizi değiştirme özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle bu seçenek şu an sizin hesabınızda görünmeyebilir.”

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
