Kafamızda Deli Sorular: Kediler Gıdıklanır mı?

İlki knismesis, yani cildi hafifçe ürperten, bir şeyin üzerimizde gezindiğini hissettiren “hareketli kaşıntı” hissi. Diğeri ise gargalesis, yani başka biri tarafından yapılan yoğun gıdıklama dokunuşu. İlginçtir ki bu his, hem acı hem de haz sinirlerini uyardığı için bazı kediler için eğlenceli değil, tam tersine rahatsız edici olabilir.

Uzmanlar, kedilerin özellikle baş, yanak ve sırt bölgelerine yapılan hafif masajları sevdiğini söylüyor. Bu dokunuşlar, aslında onların birbirine sürtünerek kurduğu sosyal bağ davranışını taklit ediyor. Yani kediniz başını size sürtüyorsa, bu kedinizin “seni seviyorum” demesinin kendine özgü bir yoludur. Ancak patiler, koltuk altları ve karın bölgesi çoğu kedi için hala yasak bölge olarak sayılır.