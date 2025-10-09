onedio
Kafamızda Deli Sorular: Kediler Gıdıklanır mı?

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 12:54

Hepimizin başına gelmiştir: Kedimizi severken bir anda gelen o beklenmedik pati darbesi ya da sert bir miyavlama... Aslında bu, kedinizin size “Orada dur bakalım koçum!” deme şeklidir. Kediler ilgimizi genellikle sever ama her dokunuş onlar için keyifli değildir. Tıpkı biz insanlar gibi; kimisi sevilmeye bayılırken, kimisi fazla temastan hoşlanmaz. Gıdıklanma da bu hassas konulardan biridir. Peki, kediler de bizim gibi gıdıklanır mı?

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Uzmanlar, kedilerin de iki tür gıdıklanma hissine sahip olduğunu söylüyor.

İlki knismesis, yani cildi hafifçe ürperten, bir şeyin üzerimizde gezindiğini hissettiren “hareketli kaşıntı” hissi. Diğeri ise gargalesis, yani başka biri tarafından yapılan yoğun gıdıklama dokunuşu. İlginçtir ki bu his, hem acı hem de haz sinirlerini uyardığı için bazı kediler için eğlenceli değil, tam tersine rahatsız edici olabilir.

Uzmanlar, kedilerin özellikle baş, yanak ve sırt bölgelerine yapılan hafif masajları sevdiğini söylüyor. Bu dokunuşlar, aslında onların birbirine sürtünerek kurduğu sosyal bağ davranışını taklit ediyor. Yani kediniz başını size sürtüyorsa, bu kedinizin “seni seviyorum” demesinin kendine özgü bir yoludur. Ancak patiler, koltuk altları ve karın bölgesi çoğu kedi için hala yasak bölge olarak sayılır.

Kedinizin beden dilini okumak her şeyin anahtarı.

Eğer kulakları geriye gitmiş, gözleri büyümüş veya vücudu kasılmışsa, dokunuşlarınızdan pek memnun değil demektir. Ama eğer mırıldanıyor, elinize kafa atıyor ya da siz durduğunuzda yeniden okşamanız için nazikçe dokunuyorsa, demek ki doğru noktadasınız.

Bazen gıdıklanma sandığımız şey aslında bir rahatsızlığın habercisidir.

Özellikle kuyruk diplerinde deri seğirmesi, havayı ısırma veya kendini aşırı yalama gibi davranışlar pire, alerji ya da Kedilerde Hiperestezi sendromu gibi problemleri gösterebilir. Bu nörolojik rahatsızlık, kedinin sanki görünmez bir şey tarafından dokunuluyormuş gibi tepki vermesine neden olur.

Kısacası, kedinizin tepkilerini dikkatle izleyin. Bazı kediler nazik dokunuşları sever, bazılarıysa kendi alanının işgal edildiğini hisseder. En iyisi, onların sınırlarına saygı duymak, çünkü genelde kediniz ne istediğini sizden çok daha iyi biliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
