Kafamızda Deli Sorular: Kediler Gıdıklanır mı?
Hepimizin başına gelmiştir: Kedimizi severken bir anda gelen o beklenmedik pati darbesi ya da sert bir miyavlama... Aslında bu, kedinizin size “Orada dur bakalım koçum!” deme şeklidir. Kediler ilgimizi genellikle sever ama her dokunuş onlar için keyifli değildir. Tıpkı biz insanlar gibi; kimisi sevilmeye bayılırken, kimisi fazla temastan hoşlanmaz. Gıdıklanma da bu hassas konulardan biridir. Peki, kediler de bizim gibi gıdıklanır mı?
Uzmanlar, kedilerin de iki tür gıdıklanma hissine sahip olduğunu söylüyor.
Kedinizin beden dilini okumak her şeyin anahtarı.
Bazen gıdıklanma sandığımız şey aslında bir rahatsızlığın habercisidir.
