onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Onların da Minnoş Bir Kalpleri Var: Kedilerin Mutsuz Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Onların da Minnoş Bir Kalpleri Var: Kedilerin Mutsuz Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 14:40

Kediniz mama kabı boşaldığında size sitem edercesine bakışlarını hiç fark ettiniz mi? Ya da evden çıkarken arkanızdan “gitme” der gibi miyavladığını… Kedilerin nasıl üzüldüğünü ve onları nasıl neşelendirebileceğinizi merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler bizim gibi ağlamasa bile, tıpkı insanlar gibi üzülür, yas tutar ve hatta kalp kırıklığı yaşayabilir.

Kediler bizim gibi ağlamasa bile, tıpkı insanlar gibi üzülür, yas tutar ve hatta kalp kırıklığı yaşayabilir.

Kediler duygusal ya da fiziksel acı hissettiklerinde gözyaşı dökmez, ama davranışları değişir. Eğer kediniz normalden fazla miyavlıyor, köşelere saklanıyor veya iştahını kaybediyorsa, bu onun kalbinin kırık olduğunu gösterebilir. Diğer yaygın işaretler arasında uyku artışı, tüylerini az temizleme, agresif davranışlar veya tuvalet alışkanlıklarında değişiklik yer alıyor.

Unutmayın: Eğer kedinizin gözleri sulanıyorsa; bu duygusal değil, tıbbi bir sorun olabilir. Konjonktivit ya da göz kanalı tıkanıklığı gibi durumlar için veterinere görünmek şart.

Kediler genellikle beden dili ile iletişim kurar. Bu yüzden size miyavlıyorsa, mutlaka bir şey anlatmak istiyordur.

Kediler genellikle beden dili ile iletişim kurar. Bu yüzden size miyavlıyorsa, mutlaka bir şey anlatmak istiyordur.

Kedilerin “ağlamasının” farklı nedenleri olabilir. Ayrılık kaygısı, evde yalnız kalmanın yarattığı stresle ortaya çıkar. Yas, kaybettikleri bir insanın ya da dostun ardından sessiz bir üzüntüye dönüşebilir. Yaşlılıkla birlikte gelen kafa karışıklığı ya da artrit gibi ağrılar da kedinizin daha fazla miyavlamasına neden olabilir.

Peki uzmanlar mutsuz bir kediyi neşelendirmek için neleri öneriyor?

Peki uzmanlar mutsuz bir kediyi neşelendirmek için neleri öneriyor?

İlk öneri her zaman veteriner kontrolü; çünkü bazen miyavlamak bir sağlık sorununun işareti olabilir. Sağlık sorunları giderildikten sonra sıra sevgi ve ilgiyi artırmaya gelir. Kedinizle kaliteli zaman geçirin, onunla konuşun, oyun oynayın ve rutinlerini mümkün olduğunca koruyun. Uzun süre evde olmayacaksanız, bir arkadaşınızdan veya bakıcınızdan ziyaret etmesini isteyin. Ayrıca kedinizin en sevdiği battaniyeyi veya sizin kokunuzun sinmiş olduğu bir eşyayı yanında bırakmak da huzur verir.

Unutmayın, kediler de bizim gibi hisseder. Gözlerinden yaş gelmese de kalpleriyle ağlarlar. Biraz sevgi, anlayış ve sabırla, o hüzünlü miyavlamalar yeniden mutlu mırlamalara dönüşür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın