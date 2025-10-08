Onların da Minnoş Bir Kalpleri Var: Kedilerin Mutsuz Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Kediler duygusal ya da fiziksel acı hissettiklerinde gözyaşı dökmez, ama davranışları değişir. Eğer kediniz normalden fazla miyavlıyor, köşelere saklanıyor veya iştahını kaybediyorsa, bu onun kalbinin kırık olduğunu gösterebilir. Diğer yaygın işaretler arasında uyku artışı, tüylerini az temizleme, agresif davranışlar veya tuvalet alışkanlıklarında değişiklik yer alıyor.

Unutmayın: Eğer kedinizin gözleri sulanıyorsa; bu duygusal değil, tıbbi bir sorun olabilir. Konjonktivit ya da göz kanalı tıkanıklığı gibi durumlar için veterinere görünmek şart.