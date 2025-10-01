"Hiçbir Kedi Benden Kaçmasın" Diyorsanız: Kedilere Kendinizi Sevdirme Yolları

Eğer kediniz size dostça yaklaşmak istiyorsa, kuyruğu genellikle soru işareti şeklinde yukarı kalkmış ve ucunda hafif bir kıvrım olur. Gözbebekleri ince ya da badem şeklindedir ve kulakları öne dönüktür. Böyle bir durumda kedi size doğru gelir ve yakınlaşmak için isteklidir.

Öte yandan, bazı işaretler kedinin rahatsız veya tedirgin olduğunu gösterir ve bu durumlarda temastan kaçınmak gerekir. Gözbebekleri büyümüş ve yuvarlak hale gelmişse, kuyruk hızlıca sallanıyorsa veya kulaklar yana ya da geriye dönükse, kedi size yaklaşmak istemiyor demektir. Bu sinyaller, kedinin sınırlarını korumak istediğini gösterir.