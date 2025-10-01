onedio
01.10.2025
"Hiçbir Kedi Benden Kaçmasın" Diyorsanız: Kedilere Kendinizi Sevdirme Yolları

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 22:34

Sokakta görüp de sevmek istediğiniz kediler hep sizden kaçıyorsa yalnız değilsin. Bu durumu kesinlikle kişisel olarak algılamamanız lazım. Peki onların sevgisini kazanmak mümkün mü? İşin sırrını sizin için anlattık!

Buyurun detaylara 👇

İnsanlar farkında olmadan kedilerin hoşlanmadığı şeyleri yapabiliyor.

Onların sevdiği davranışları gösterip kişisel alanlarına saygı gösterirseniz, bir kedinin güvenini kazanabilirsiniz.

Çünkü miyavlama ve mırlama kedilerin iletişiminin sadece küçük bir kısmıdır. Kedinizin ruh halini anlamak için vücut diline bakmanız gerekir.

Kendinizi sevdirmek için asıl ipuçlarını, kedinizin vücut dilinde bulabilirsiniz.

Eğer kediniz size dostça yaklaşmak istiyorsa, kuyruğu genellikle soru işareti şeklinde yukarı kalkmış ve ucunda hafif bir kıvrım olur. Gözbebekleri ince ya da badem şeklindedir ve kulakları öne dönüktür. Böyle bir durumda kedi size doğru gelir ve yakınlaşmak için isteklidir.

Öte yandan, bazı işaretler kedinin rahatsız veya tedirgin olduğunu gösterir ve bu durumlarda temastan kaçınmak gerekir. Gözbebekleri büyümüş ve yuvarlak hale gelmişse, kuyruk hızlıca sallanıyorsa veya kulaklar yana ya da geriye dönükse, kedi size yaklaşmak istemiyor demektir. Bu sinyaller, kedinin sınırlarını korumak istediğini gösterir.

Kediler genellikle sabırlı canlılar olmasa da, en büyük sorun insanların onların sınırlarını dikkate almamasıdır.

Uzmanlara göre, “Kedileri o kadar çok seviyoruz ki, onları oyuncak gibi davranıyoruz. Bu da onların sizden uzaklaşmasına yol açabiliyor.” Peki sizden gıcık kapmış bir kediyle aranızı nasıl düzeltirsiniz? 

İşte yapmanız gerekenler 👇

1. Kediler, köpeklerin aksine doğrudan göz temasıyla rahat hissetmez.

Direkt bakış, onları tehdit altında hissettirebilir ve korkuya veya agresyona yol açabilir. Kedinizin gözlerine uzun süre bakmaktan kaçının.

2. Kediniz size bakıp gözünü kaçırıyorsa, siz de aynı şekilde bakışlarınızı kaçırın.

Bu kedinize alanına saygı duyulduğunu hissettirir ve kedinin rahatlamasını sağlar.

3. Yavaşça göz kırpmak, kedilere güven sinyali verir.

Hatta bu durumda kediniz de size karşılık verebilir ve size yaklaşırken daha rahat hisseder.

4. Kediyi zorla sevmek yerine, onun size gelmesini bekleyin. Bu, onun size karşı güven duymasını sağlar.

Kediniz bir oyuncak değil. İstediğiniz zaman gidip onu yerinden alıp onunla oynayabileceğinizi düşünmek büyük bir hatadır.

5. Parmağınızı uzatığınızda kediniz başını sürtüyorsa daha fazla ilgi istiyor demektir.

Kedinizi birkaç kez okşayın ve bunu tekrar test edin. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bir diğer durum ise kedinizin ne kadar okşanmak istediği. Çünkü bir noktadan sonra bu da onu rahatsız edebilir.

6. Kedinizi mama veya ödül verirken okşamayı tercih edin.

Bu kedinizin sizi olumlu bir deneyimle ilişkilendirmesini sağlar ve onun size alışmasına yardımcı olur.

7. Yüksek ses veya enerjik konuşma kedileri ürkütür.

Sakin ve yumuşak sesle konuşmak, onların yanınızda kalmasını kolaylaştırır.

8. Kediler genellikle baştan omuzlara kadar okşanmayı sever.

Sırt bölgesi de bazı kediler için hoş olabilir, ancak karın bölgesine dokunmak çoğu kedi için rahatsız edici bir durumdur. Bu yüzden buraya dokunmaktan kaçınmak, hem kedinizin güvenini kazanmanıza hem de onu strese sokmamanıza yardımcı olur.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
