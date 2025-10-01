"Hiçbir Kedi Benden Kaçmasın" Diyorsanız: Kedilere Kendinizi Sevdirme Yolları
Sokakta görüp de sevmek istediğiniz kediler hep sizden kaçıyorsa yalnız değilsin. Bu durumu kesinlikle kişisel olarak algılamamanız lazım. Peki onların sevgisini kazanmak mümkün mü? İşin sırrını sizin için anlattık!
Buyurun detaylara 👇
İnsanlar farkında olmadan kedilerin hoşlanmadığı şeyleri yapabiliyor.
Kendinizi sevdirmek için asıl ipuçlarını, kedinizin vücut dilinde bulabilirsiniz.
Kediler genellikle sabırlı canlılar olmasa da, en büyük sorun insanların onların sınırlarını dikkate almamasıdır.
1. Kediler, köpeklerin aksine doğrudan göz temasıyla rahat hissetmez.
2. Kediniz size bakıp gözünü kaçırıyorsa, siz de aynı şekilde bakışlarınızı kaçırın.
3. Yavaşça göz kırpmak, kedilere güven sinyali verir.
4. Kediyi zorla sevmek yerine, onun size gelmesini bekleyin. Bu, onun size karşı güven duymasını sağlar.
5. Parmağınızı uzatığınızda kediniz başını sürtüyorsa daha fazla ilgi istiyor demektir.
6. Kedinizi mama veya ödül verirken okşamayı tercih edin.
7. Yüksek ses veya enerjik konuşma kedileri ürkütür.
8. Kediler genellikle baştan omuzlara kadar okşanmayı sever.
