Başımızın Üstünde Yerleri Var: Kediler Neden Kafamızın Üstünde Uyumayı Seviyor?
Sabah uyandığınızda yüzünüzde ya da başınızın üstünde minicik patiler görüyorsanız yalnız değilsiniz. Peki kediler neden özellikle kafamıza yerleşmeyi tercih ediyor? Aslında bu davranış, kedinizin size karşı hissettiklerini anlatıyor olabilir…
Kedim neden onca yer varken başımda uyuyor?
Kediler uyurken sıcak ve rahat alanları tercih eder.
Başınızın yanında uyumak, kedinizin size duyduğu güvenin ve sevginin bir işareti de olabilir.
Peki kedinizi geceleri başınızdan uzak tutmanın bir yolu var mı?
