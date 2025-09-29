onedio
Başımızın Üstünde Yerleri Var: Kediler Neden Kafamızın Üstünde Uyumayı Seviyor?

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 15:35

Sabah uyandığınızda yüzünüzde ya da başınızın üstünde minicik patiler görüyorsanız yalnız değilsiniz. Peki kediler neden özellikle kafamıza yerleşmeyi tercih ediyor? Aslında bu davranış, kedinizin size karşı hissettiklerini anlatıyor olabilir…

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Kedim neden onca yer varken başımda uyuyor?

Güneşli bir pencere kenarı, soba yanı ya da başınız… Uzmanlar kedilerimizin bu tuhaf ama sevimli davranışının iki ana nedeni olduğunu söylüyor.

Kediler uyurken sıcak ve rahat alanları tercih eder.

Başınız kediniz için sıcak ve cazip bir nokta olabilir. Ayrıca bunun biyolojik olarak da açıklaması var: Vücut sıcaklıkları 39°C civarında olan kediler ekstra sıcaklık kaynaklarına bayılırlar. Bu yüzden sabah uyandığınızda başınızda bulduğunuz sevimli işgalci, aslında sadece sıcak bir köşe arıyor olabilir.

Başınızın yanında uyumak, kedinizin size duyduğu güvenin ve sevginin bir işareti de olabilir.

Eğer sıcaklık açıklaması sizi biraz kullanılmış hissettirdiyse, uzmanların ikinci nedeni moralinizi düzeltebilir. 

Uzmanlara göre insanına çok yakın ve rahat hisseden kediler, uyurken sahibinin başının yanında uyumayı sever. Yani bunu bir övgü olarak düşünebilirsiniz. Bir de genellikle bu davranışı soğuk havalarda artıyor; yani kedinizin sizi sevdiği kadar kendini de seviyor.

Peki kedinizi geceleri başınızdan uzak tutmanın bir yolu var mı?

Bazen bu minik dostalarımız 'başımızın' belası olabiliyor. Uzmanlar bunun için iki pratik öneri sunuyor:

  • Kedinize konforlu bir alternatif sunun: Isıtmalı bir kedi yatağı, kedinizin başınızı işgal etmeden sıcak kalmasını sağlayabilir.

  • Gün içinde kedinize ihtiyacı olan ilgiyi verin: Kedinizle uyanıkken daha fazla vakit geçirmek, kucağınızda veya göğsünüzde biraz sevgi gösterdikten sonra nazikçe yatağına yönlendirmek, bu davranışı azaltabilir.

Eğer tüm bunlar işe yaramazsa, veterinerinizden veya sertifikalı bir kedi davranış uzmanından destek almak, hem sizin uykunuzu hem de kedinizle ilişkinizi korumanıza yardımcı olur.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
