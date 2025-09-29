Başımızın Üstünde Yerleri Var: Kediler Neden Kafamızın Üstünde Uyumayı Seviyor?

Eğer sıcaklık açıklaması sizi biraz kullanılmış hissettirdiyse, uzmanların ikinci nedeni moralinizi düzeltebilir.

Uzmanlara göre insanına çok yakın ve rahat hisseden kediler, uyurken sahibinin başının yanında uyumayı sever. Yani bunu bir övgü olarak düşünebilirsiniz. Bir de genellikle bu davranışı soğuk havalarda artıyor; yani kedinizin sizi sevdiği kadar kendini de seviyor.