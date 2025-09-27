Sarman Kedinin Sahibini Bir Türlü Uyutmadığı Anlar Yüz Güldürdü

Gece boyu durmayan kedinin komik halleri internette viral oldu, binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir oraya bir buraya zıplayan kedi, 'sarmandır, ne yapsa yeridir' dedirtti.

İşin şakası bir yana eğer sizin kediniz de geceleri sizi uyutmuyorsa gün içerisinde 15 dakikanızı oyun saatine ayırarak enerjilerini atmalarını sağlayabilirsiniz! Böylece gece deliksiz bir uyku çekebilirsiniz.