Sarman Kedinin Sahibini Bir Türlü Uyutmadığı Anlar Yüz Güldürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici
27.09.2025 - 14:30

Eğer bi' kedi sahibiyseniz, kedilerin geceleri özellikle kudurduğuna birinci elden şahitlik etmiş olabilirsiniz. Bir de kediniz sarman ise vay halinize! Adeta terör estirirler... Bir içerik üreticisinin başına gelen de tam olarak bu oldu. Gece gece kuduran sarmanın komik halleri pek çok kişinin yüzünü güldürdü!

Gelin bakalım! 💫

Kaynak: Instagram / itscookie.cat

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Bi' türlü uyutmadı, adeta terör estirdi...

Gece boyu durmayan kedinin komik halleri internette viral oldu, binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir oraya bir buraya zıplayan kedi, 'sarmandır, ne yapsa yeridir' dedirtti.

İşin şakası bir yana eğer sizin kediniz de geceleri sizi uyutmuyorsa gün içerisinde 15 dakikanızı oyun saatine ayırarak enerjilerini atmalarını sağlayabilirsiniz! Böylece gece deliksiz bir uyku çekebilirsiniz.

Yaşam Editörü
