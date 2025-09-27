Sarman Kedinin Sahibini Bir Türlü Uyutmadığı Anlar Yüz Güldürdü

Eğer bi' kedi sahibiyseniz, kedilerin geceleri özellikle kudurduğuna birinci elden şahitlik etmiş olabilirsiniz. Bir de kediniz sarman ise vay halinize! Adeta terör estirirler... Bir içerik üreticisinin başına gelen de tam olarak bu oldu. Gece gece kuduran sarmanın komik halleri pek çok kişinin yüzünü güldürdü!
Gelin bakalım! 💫
Kaynak: Instagram / itscookie.cat
O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
Bi' türlü uyutmadı, adeta terör estirdi...
