onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Murat Evgin İmzası Var: Pluribus Dizisinin Yönetmeni Vince Gilligan'a Dizideki Türkiye Referansları Soruldu

Murat Evgin İmzası Var: Pluribus Dizisinin Yönetmeni Vince Gilligan'a Dizideki Türkiye Referansları Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 14:27

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz senenin en çok konuşulan dizilerinden biri Pluribus oldu. Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın bilimkurgu dizisi Pluribus dünyanın aniden değiştiği bir gerçeklikte, sıradan insanların bu gizemli yeni düzene uyum sağlama sürecini ve aralarındaki kolektif bağı konu alıyor.  Dizinin hem hikayesinde hem de müziklerinde bulunan Türkiye göndermeleri seyircinin de dikkatini çekti.

Sinemamori ekibi, Vince Gilligan'a dizideki Türkiye referanslarını sordu. Türkiye'ye hiç gitmediğini ama çok sevdiğini belirten Gilligan, bu referanslar hakkında açıklamada bulundu ve Türkiye'deki izleyicilerine selam gönderdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pluribus dizisindeki başlıca Türkiye referanslarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Pluribus dizisindeki başlıca Türkiye referanslarını şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Müzikal Referanslar (Murat Evgin)

Dizinin en somut Türkiye bağlantısı müzik kullanımında karşımıza çıkıyor. Müzik süpervizörü Thomas Golubic ve Vince Gilligan, dizinin atmosferi için kült şarkıların farklı dillerdeki cover'larını tercih etmişler:

  • 'Nobody Told Me' (John Lennon): 2. bölümün final sahnesinde, bu ikonik şarkının Murat Evgin tarafından seslendirilen ve düzenlenen Türkçe versiyonu ('Bugünleri de mi Görecektik?') kullanılıyor. Evgin, bu versiyonda kanun, cümbüş ve darbuka gibi geleneksel Türk enstrümanlarını kullanarak şarkıya Anadolu tınıları eklemiştir.

  • 'People Are Strange' (The Doors): Dizinin ilerleyen bölümlerinde (6. bölüm civarı) yine Türkçe bir cover daha yer almaktadır. Bu durum, dizinin müzik kimliğinde Türk müziğine özel bir ilgi olduğunu gösteriyor.

2. 'Carol es Turca' Esprisi

Dizide Paraguaylı bir karakter olan Manousos, ana karakter Carol Sturka'nın ismini yanlış anlayarak defterine 'Es Turca' (O bir Türk) şeklinde not alıyor. Bu durum hayranlar arasında Carol'ın kökenine dair bir gizem mi yoksa sadece Vince Gilligan tarzı bir kelime oyunu mu olduğu konusunda teorilere yol açmış durumda.

3. İstanbul ve 'Bora Çolak' Karakteri

Dizinin senaryosu içerisinde İstanbul'daki bir karaktere (bazı kaynaklara göre adı Bora Çolak) ve Türkiye'deki 'şekerci bir amcaya' atıflar yapıldığı belirtiliyor. Bağışıklık kazanan kişilerin dünya genelindeki dağılımı konuşulurken Türkiye'nin de bu küresel kurgunun bir parçası olduğu hissettiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın