Murat Evgin İmzası Var: Pluribus Dizisinin Yönetmeni Vince Gilligan'a Dizideki Türkiye Referansları Soruldu

Geçtiğimiz senenin en çok konuşulan dizilerinden biri Pluribus oldu. Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın bilimkurgu dizisi Pluribus dünyanın aniden değiştiği bir gerçeklikte, sıradan insanların bu gizemli yeni düzene uyum sağlama sürecini ve aralarındaki kolektif bağı konu alıyor. Dizinin hem hikayesinde hem de müziklerinde bulunan Türkiye göndermeleri seyircinin de dikkatini çekti.

Sinemamori ekibi, Vince Gilligan'a dizideki Türkiye referanslarını sordu. Türkiye'ye hiç gitmediğini ama çok sevdiğini belirten Gilligan, bu referanslar hakkında açıklamada bulundu ve Türkiye'deki izleyicilerine selam gönderdi.