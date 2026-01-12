onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
83. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

83. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.01.2026 - 10:17

Sezon boyunca eleştirmenlerin ve izleyicilerin radarına takılan yapımlar, 83. Altın Küre Ödülleri'nin sahibi olmak için yarıştılar. Bazı güçlü adaylar beklentileri karşılarken, bazıları ise ödül alamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. One Battle After Another, Hamnet ve Adolescence gecenin öne çıkan yapımları oldu. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen 83. Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri hangi yapımlar oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En İyi Drama - Hamnet (Focus Features)

1. En İyi Drama - Hamnet (Focus Features)

  • Sinematik ve Gişe Başarısı - Sinners (Warner Bros. Pictures)

  • En İyi Podcast - Good Hang with Amy Poehler (Spotify)

2. En İyi Film (Müzikal veya Komedi) - One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

2. En İyi Film (Müzikal veya Komedi) - One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

  • En İyi Animasyon FilmKPop Demon Hunters (Netflix)

  • En İyi Yabancı Dilde Film - The Secret Agent – Brezilya (NEON)

3. En İyi Kadın Oyuncu – Film (Drama): Jessie Buckley – Hamnet

3. En İyi Kadın Oyuncu – Film (Drama): Jessie Buckley – Hamnet

  • En İyi Kadın Oyuncu – Film (Müzikal veya Komedi): Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Film: Teyana Taylor – One Battle After Another

4. En İyi Erkek Oyuncu – Film (Drama): Wagner Moura – The Secret Agent

4. En İyi Erkek Oyuncu – Film (Drama): Wagner Moura – The Secret Agent

  • En İyi Erkek Oyuncu – Film (Müzikal veya Komedi): Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Film: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

5. En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

5. En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

  • En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

  • En İyi Özgün Müzik: Ludwig Göransson – Sinners

  • En İyi Özgün Şarkı: “Golden” – KPop Demon Hunters

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En İyi Dizi – Drama: The Pitt (HBO Max)

6. En İyi Dizi – Drama: The Pitt (HBO Max)

  • En İyi Dizi – Müzikal veya Komedi: The Studio (Apple TV)

  • En İyi Stand-Up Komedi Performansı (TV): Ricky Gervais – Mortality

7. En İyi Mini Dizi veya Antoloji: Adolescence (Netflix)

7. En İyi Mini Dizi veya Antoloji: Adolescence (Netflix)

  • En İyi Erkek Oyuncu – Dizi (Drama): Noah Wyle – The Pitt

  • En İyi Kadın Oyuncu – Dizi (Müzikal veya Komedi): Jean Smart – Hacks

  • En İyi Erkek Oyuncu – Dizi (Müzikal veya Komedi): Seth Rogen – The Studio

  • En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya Antoloji: Michelle Williams – Dying for Sex

  • En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya Antoloji: Stephen Graham – Adolescence

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Televizyon: Erin Doherty – Adolescence

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Televizyon: Owen Cooper – Adolescence

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın