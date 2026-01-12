83. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
Sezon boyunca eleştirmenlerin ve izleyicilerin radarına takılan yapımlar, 83. Altın Küre Ödülleri'nin sahibi olmak için yarıştılar. Bazı güçlü adaylar beklentileri karşılarken, bazıları ise ödül alamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. One Battle After Another, Hamnet ve Adolescence gecenin öne çıkan yapımları oldu. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen 83. Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri hangi yapımlar oldu?
1. En İyi Drama - Hamnet (Focus Features)
2. En İyi Film (Müzikal veya Komedi) - One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
3. En İyi Kadın Oyuncu – Film (Drama): Jessie Buckley – Hamnet
4. En İyi Erkek Oyuncu – Film (Drama): Wagner Moura – The Secret Agent
5. En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
6. En İyi Dizi – Drama: The Pitt (HBO Max)
7. En İyi Mini Dizi veya Antoloji: Adolescence (Netflix)
