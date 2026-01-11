Fırtına ve Hayatta Kalma Temalı Gerim Gerim Geren 15 Film Önerisi
Doğanın kontrol edilemeyen gücünü merkezine alan fırtına temalı filmler, insanın hayatta kalma içgüdüsünü ve sınırlarını görünür kılar. Bu listede kasırgalardan açık deniz felaketlerine uzanan, doğayla yüzleşmeyi konu alan yapımlar yer alıyor. İşte pazar gününü evde geçireceklere 15 enfes film önerisi!
1. The Perfect Storm (2000)
2. Twister (1996)
3. Into the Storm (2014)
4. The Wave (2015)
5. Adrift (2018)
6. The Hurricane Heist (2018)
7. All Is Lost (2013)
8. In the Heart of the Sea (2015)
9. Life of Pi (2012)
10. Open Water (2003)
11. Hereafter (2010)
12. Storm Seekers (2009)
13. Bait (2012)
14. The Guardian (2006)
15. The Finest Hours (2016)
