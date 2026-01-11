İstanbulluları İlgilendiriyor: Dizi ve Film Çekimlerinde Yeni Dönem!
İstanbul'un birçok farklı noktasında dizi, film çekimleri gündüz ve gece devam ediyor. Fakat bu düzen, megakent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşımızı etkiliyor. İstanbul'da dizi ve film çekimlerinin belli saatlerde yapılmasına dair yeni bir karar alındı.
Yeni karara göre İstanbul üç bölgeye ayrıldı. Her bölgede kurallar birbirinden farklı olacak.
İstanbul'daki dizi ve film çekimleri için yeni düzenleme.
"Tüm tarafları memnun edeceğine inanıyoruz."
