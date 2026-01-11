onedio
İstanbulluları İlgilendiriyor: Dizi ve Film Çekimlerinde Yeni Dönem!

11.01.2026 - 22:10

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 22:09

İstanbul'un birçok farklı noktasında dizi, film çekimleri gündüz ve gece devam ediyor. Fakat bu düzen, megakent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşımızı etkiliyor. İstanbul'da dizi ve film çekimlerinin belli saatlerde yapılmasına dair yeni bir karar alındı. 

Yeni karara göre İstanbul üç bölgeye ayrıldı. Her bölgede kurallar birbirinden farklı olacak.

İstanbul'daki dizi ve film çekimleri için yeni düzenleme.

İstanbul'daki dizi ve film çekimleri için yeni düzenleme.

İstanbul’da film ve dizi çekim süreçlerini daha düzenli, öngörülebilir ve şehirle uyumlu hâle getirmeyi amaçlayan Film Çekimi Uygulama Esasları 2026 yılında yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan uygulama esasları, İstanbul’da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek; çalışma saatleri kış döneminde 00.00’a, yaz döneminde ise 01.00’e kadar sürebilecek.

İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim gerçekleştirilebilecek. Üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama öngörülmezken, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak. 

Ayrıca belirlenen gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00–06.00 saatleri arasında çekim yapılmasına imkân tanınacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı aranacak.

"Tüm tarafları memnun edeceğine inanıyoruz."

"Tüm tarafları memnun edeceğine inanıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin, 'Hem şehirde yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu koruyacak hem de yapımcılar için daha güvenli ve kontrollü bir çekim ortamı oluşturacak bu yeni dönemin, tüm tarafları memnun edeceğine inanıyoruz.' dedi.

Yeni dönemde çevreye ve kent kültürüne duyarlılık da ön planda tutuluyor. Çekimlerden 24 saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilirken; setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının önlenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi esas alınıyor.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
