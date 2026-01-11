onedio
Kim Milyoner Olmak İster'deki Basit Soruda Elenen Yarışmacı Şoke Oldu

Dilara Bağcı Peker
11.01.2026 - 23:51

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmada heyecan ve eğlence dolu dakikalar yaşandı. Bir yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başarırken bir yarışmacı ise üçüncü soruda elendi. 

Yarışmacı, soruyu yanlış anladığı için verdiği cevapla yarışmadan elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı, 3.soruda elendi.

Yarışmacıya 'Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?' sorusu soruldu. Fakat yarışmacı, yaşadığı kafa karışıklığı nedeniyle bu soruya yanlış cevap verdi. Soruyu bir kez daha okuyan yarışmacı, 'spor' cevabı yerine 'felsefe' cevabını verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
