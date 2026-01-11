Kim Milyoner Olmak İster'deki Basit Soruda Elenen Yarışmacı Şoke Oldu
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmada heyecan ve eğlence dolu dakikalar yaşandı. Bir yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başarırken bir yarışmacı ise üçüncü soruda elendi.
Yarışmacı, soruyu yanlış anladığı için verdiği cevapla yarışmadan elendi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı, 3.soruda elendi.
