ŞOK'a Anne - Bebek Ürünleri Geliyor! 14 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Anne - Bebek Ürünleri Geliyor! 14 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.01.2026 - 14:30

ŞOK 14 - 20 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

👇

Silikon Bebek Önlük 349 TL

  • OiOi Silikon Bebek Önlük 349 TL 

  • 10'lu Silikon Renkli Pipet 149 TL 

  • Kapaklı Mama Tabağı 169 TL 

  • Püre Kaşığı 100 TL 

  • 3'lü Mama Kaşığı 100 TL 

  • Figürlü Cam Şişe 50 TL 

  • Meyve Rendesi 100 TL 

  • Desenli Matara 100 TL 

  • Silikon Başlıklı Atıştırmalık Kabı 75 TL 

  • 4'lü Süt ve Mama Saklama Kabı 50 TL 

  • Kapaklı Mama Kabı 50 TL 

  • Pipetli Bardak 100 TL 

  • Kulplu Klozet Adaptörü 100 TL 

  • Desenli Pipetli Cam Şişe 34,95 TL 

  • Banyo&Mama Oturağı 299 TL 

  • Tavşan Desenli Bebek Taburesi 100 TL

Büyük Ocak İndirimleri'nde yer alan anne bebek ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Bebek Yorganı 179 TL

  • Wellsoft Bebek Battaniyesi 179 TL

  • Bebek yastığı 69,95 TL

  • Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 249 TL

  • Figürlü Hasır Sepet Büyük Boy 349 TL

  • 3'lü Havlu Bebek Çorap 100 TL

Comfort Mama Sandalyesi 599 TL

  • 6'lı Pilsan Mini Arabalar 119 TL 

  • Pilsan Midilli At 499 TL 

  • Kurbağa Desenli Eğitici Klozet 549 TL 

  • Dede Yumuşak Blok 249 TL 

  • Rakamlı Yer Karosu 249 TL 

  • Tummy Time Zeka Kartları 129 TL 

  • Sevimli Eğitici Tırtıl 59,95 TL 

  • Erpa Tospik Oyuncak 100 TL 

  • Sesli Arkadaşım Koala-Fil 199 TL 

  • Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 199 TL 

  • Yumuşak Çıngıraklı Top 100 TL 

  • Halkalı Araba 119 TL 

  • Kurbağa Kule 179 TL 

  • Yuvarlama Kulesi Potalı 149 TL 

  • Bultak Otobüs 149 TL 

  • Yürüyüş Arkadaşım 129 TL 

  • Sevimli Ördek Kule 129 TL

  • Eğlenceli Çıngıraklı Bebek Arabaları 119 TL

Tekerlekli Yürüyüş Arkadaşım 199 TL

  • Uzaktan Kumandalı Metal 4x4 Araba 799 TL 

  • Uyku Arkadaşım Pelüş Ayıcık 449 TL 

  • Balerin Bebiş Bebek 299 TL

  • İlk Motosikletim 449 TL

  • Oyuncak Dikey Süpürge 399 TL 

  • Sesli Işıklı Mikrofon 149 TL 

  • Fisher-Price Şekilleri Öğreniyorum Oyun Hamuru Seti 119 TL 

  • Sürtmeli Dinozor Modelli Araçlar 100 TL 

  • Neon Jip Çek Bırak Araba 119 TL 

  • 1000 Parça Puzzle 89,95 TL 

  • Vakumda Monster Araba 149 TL 

  • Wolf Arazi Aracı 89,95 TL

Weltwood Bohem MDF 6 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı 8.499 TL

  • Weltwood Bohem Masa Akşap Ayak 11.999 TL

  • Orta Sehpa 1.299 TL

Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL

Beyaz eşyalarda yer alan Büyük Ocak İndirimleri'ne buradan göz atmayı unutmayın.

