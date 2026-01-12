onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Seiko Otomatik Kol Saatinden Flormar'ın Ürünlerine 12 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Seiko Otomatik Kol Saatinden Flormar'ın Ürünlerine 12 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 12:12

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 12 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! 

'Bugün acaba neler indirimde?' diye merak edenler için; saat tutkunlarının rüyası Seiko Otomatik modellerinden, makyaj çantanızın yıldızı olacak Flormar ürünlerine kadar her kategoriyi didik didik ettik.  

Haftaya kârlı bir başlangıç yapmak ve sepetinizi en popüler ürünlerle doldurmak istiyorsanız, 12 Ocak 2026'nın kaçırılmaması gereken en büyük fırsatlarına birlikte göz atalım! 👇

Bu içerik 12.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Adımlarında kalite ve konfor arayanlara: Camper Pelotas XLF yürüyüş ayakkabısı!

Adımlarında kalite ve konfor arayanlara: Camper Pelotas XLF yürüyüş ayakkabısı!

Yürüyüş yaparken hem şık görünmek hem de bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissetmek isteyen erkekler buraya! Camper’ın ikonikleşen Pelotas serisi, XLF hafifliğiyle birleşti. Uzun ömürlü yapısı ve zamansız tasarımıyla bu ayakkabı, gardırobunuzun en sadık parçası olacak.

CAMPER Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Şıklığı her yere taşıyın: Tommy Hilfiger Popette Mini Tote çanta indirimde.

Şıklığı her yere taşıyın: Tommy Hilfiger Popette Mini Tote çanta indirimde.

Minimal ama iddialı! Tommy Hilfiger'ın bu mini tote çantası, hem günlük kombinlerinize hem de şık akşam davetlerinize uyum sağlayacak kadar joker bir parça. Kalitesi zaten tartışılmaz; o ikonik detaylarla stilinizi bir üst seviyeye taşımak isterseniz bu fırsat tam size göre.

Tommy Hilfiger Popette Mini Tote Çanta.

Bir saatten çok daha fazlası: Seiko 5-7S otomatik erkek saati.

Bir saatten çok daha fazlası: Seiko 5-7S otomatik erkek saati.

Saat tutkunları için tam bir koleksiyon parçası! Aydınlık elleri, gün/tarih takvimi ve paslanmaz çelik kasasıyla Seiko 5 serisi, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Hem klasik hem modern çizgileriyle kolunuzda ağırlığını hissettirecek bu saati indirimli yakalamışken kaçırmayın.

SEIKO Erkekler için Otomatik Saat

Kusursuz bir ten makyajının sırr Flormar Perfect Coverage fondötenle tanışın.

Kusursuz bir ten makyajının sırr Flormar Perfect Coverage fondötenle tanışın.

Yüksek pigmentasyonu sayesinde tüm kusurları tek hamlede gizleyen bu fondöten, yarı parlak bitişiyle cildinize doğal bir ışıltı katıyor. SPF15 korumasıyla cildinizi güneşten korurken, porselen fildişi tonuyla aydınlık bir görünüm sağlıyor. Profesyonel bir makyajın temellerini atmak işte bu kadar kolay!

Flormar Perfect Coverage Yüksek Pigmentli & Yarı Parlak Bitişli SPF15 Fondöten

Tüm Cigit ürünlerinde %50 indirime ek 400 TL kupon fırsatı var!

Tüm Cigit ürünlerinde %50 indirime ek 400 TL kupon fırsatı var!

Cigit kalitesini bilen bilir! 1-10 yaş arası için uygun olan bu leylak rengi mevsimlik takım, hem çok rahat hem de çok tatlı. Çocukların gardırobunu yenilemek için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı!

Cigit Etiket Detaylı Mevsimlik Kız Takım 1-10 Yaş Leylak

Adidas Cloudfoam Comfy kadın spor ayakkabı kaçmaz.

Adidas Cloudfoam Comfy kadın spor ayakkabı kaçmaz.

Adidas’ın efsaneleşen Cloudfoam tabanıyla gün boyu yorulmadan yürümeye hazır mısınız? Bu model şu an hem %15 indirimli hem de lansman fiyatlarıyla oldukça avantajlı. Spor salonunda veya sokak stilinde fark yaratmak isteyen kadınlar bu fırsatı kaçırmasın!

adidas Cloudfoam Comfy Kadın Spor Ayakkabı

Sokak stilinin vazgeçilmezi: VOID siyah premium oversize eşofman altı.

Sokak stilinin vazgeçilmezi: VOID siyah premium oversize eşofman altı.

Oversize rahatlığı ve ayarlanabilir paça detayıyla bu eşofman altı, kış kombinlerinizin en cool parçası olacak. Şu an tam %50 indirimle satışta olan bu parça, hem kalitesiyle hem de modern kesimiyle haftanın en çok satanları arasına girmeye aday.

Yazlık VOID Siyah Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı

Soğuk günlerde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz, rengiyle içinizi ısıtacak o hırkayı bulduk!

Soğuk günlerde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz, rengiyle içinizi ısıtacak o hırkayı bulduk!

Melike Tatar markasının kalitesiyle sunulan bu bordo cepli triko hırka, hem jeanlerle hem de elbiselerle harika bir uyum yakalıyor. Üstelik seçili ürünlere özel 500 TL - 1000 TL sabit fiyat kampanyası kapsamında bu şık parçaya çok daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. 

Hırka burada.

Mutfakta Alman teknolojisi devrimi: Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere.

Mutfakta Alman teknolojisi devrimi: Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere.

Hızlı, güvenli ve sağlıklı yemek pişirmenin adresi Fissler! 4,5 litrelik bu model, mutfakta vakit kazandırırken lezzeti içine hapsediyor. Şu an sepette %30’a varan indirime ek 400 TL indirim fırsatıyla fiyatı inanılmaz bir noktaya geliyor. Ömürlük bir yatırım arayanlar acele etsin!

Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 4,5 Litre

Temizlikte üst segment performans: Philips Marathon Ultimate elektrikli süpürge indirimde.

Temizlikte üst segment performans: Philips Marathon Ultimate elektrikli süpürge indirimde.

PowerCyclone 10 teknolojisiyle tozun zerresini bırakmayan Philips Marathon Ultimate, evinizi baştan aşağı arındırmaya hazır. Süper turbo fırçasıyla halılardaki en inatçı tüyleri bile saniyeler içinde çeken bu canavarın yanında, şu an küçük ev aletlerinde %10 indirim avantajı da sizi bekliyor!

Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge burada

Kedinizin bağışıklığını güçlendirecek, 12 farklı vitamin içeren bu malt macunu şu an %44 indirimde!

Kedinizin bağışıklığını güçlendirecek, 12 farklı vitamin içeren bu malt macunu şu an %44 indirimde!

Hem tüy sağlığını koruyan hem de enerji veren bu ödül maması kıvamındaki takviye, kedi sahiplerinin stok yapması gereken ürünlerden biri. Dostunuzun sağlığını ihmal etmeyin!

Gimcat Multi Vitamin Paste 12 Vitaminli Kedi Malt Macunu

Çocukların gelişimine destek, anne babaların bütçesine dost: Çocuk Akademi kitaplarında 3 al 2 öde!

Çocukların gelişimine destek, anne babaların bütçesine dost: Çocuk Akademi kitaplarında 3 al 2 öde!

Hem en sevilen ve en çok satan eğitici setlere sahip olabilir hem de '3 al 2 öde' fırsatıyla kütüphanenizi uygun fiyata zenginleştirebilirsiniz. Üstelik Plus fırsatlarıyla ekstra avantajlar da sizi bekliyor. Çocuklarınız eğlenirken öğrensin, sizin de içiniz rahat etsin!

Çocuk Akademi Cırt Cırtlı Kitap 9-16 Ay Baby Girl

Hijyende tasarruf devri: Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın!

Hijyende tasarruf devri: Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın!

Evin her köşesinde elinizin altında olan, yumuşacık dokusuyla bilinen Selpak el ve yüz havluları şimdi inanılmaz bir stok yapma fırsatıyla geliyor. '2 al 1 öde' kampanyası sayesinde banyo ve mutfak ihtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlayabilirsiniz. 

Selpak El Ve Yüz Havlusu Kutulu Mermer Desen 5*80 Yaprak burada.

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
