Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
Haftanın satış rekorları kıran, görenlerin sepetine attığı ürünleri sizin için bir araya getirdik. Stanley termosun vazgeçilmezliğinden, kış bakımının kahramanı serumlara; mutfakta devrim yaratan küçük ev aletlerinden, gardırobunuzun joker parçası olacak hoodie fırsatlarına kadar 'yok yok' dedirten bir liste hazırladık. 👇
Bu içerik 11.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Elinden düşürmeyenler haklı: Stanley The Aerolight Transit Mug ile içeceğiniz her an taptaze!
2. Tıraş rutinini değiştiren teknoloji: Philips OneBlade yüz ve vücut için hibrit tıraş makinesi!
3. Saçlarına güç katmak isteyenlerin tercihi: Bioxcin Forte şampuan setinde 3 al 2 öde fırsatı!
4. Konforunu düşünenlere özel: OBEV taşınabilir metal laptop standı!
5. Kışın en sıcak dostu: Kumtel fanlı ısıtıcı ile soğuklara veda edin!
6. Kahve tutkunlarının favorisi: Kahve Dünyası Türk kahvesiyle geleneksel lezzet her an yanınızda!
7. Banyo güvenliğini şıklıkla buluşturun: English Home Becky duş kaydırmazı!
8. Mutfaktaki en keskin yardımcı: 6'lı Solingen simli meyve bıçağı seti!
9. Çantanızın yeni vazgeçilmezi: Kremi Lip Balm çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim!
10. Kış bakımının yıldızı: Estée Lauder yaşlanma karşıtı cilt serumu ile zamana meydan okuyun!
11. Yves Rocher kış indirimiyle gelen güzellik: Sepetlerin en popüler bakım ürünü!
12. Spor tutkunlarının beklediği an geldi: Lansmana özel yeni aromasıyla Whey Protein satışta!
13. Gardıropların kilit parçası: PAEN Premium Basic Unisex Hoodie’lerde 3 al 2 öde fırsatı!
