Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.01.2026 - 09:01

Haftanın satış rekorları kıran, görenlerin sepetine attığı ürünleri sizin için bir araya getirdik. Stanley termosun vazgeçilmezliğinden, kış bakımının kahramanı serumlara; mutfakta devrim yaratan küçük ev aletlerinden, gardırobunuzun joker parçası olacak hoodie fırsatlarına kadar 'yok yok' dedirten bir liste hazırladık. 👇

Bu içerik 11.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

1. Elinden düşürmeyenler haklı: Stanley The Aerolight Transit Mug ile içeceğiniz her an taptaze!

Stanley kalitesini zaten biliyoruz ama bu model, tüy gibi hafif yapısıyla haftanın en çok satanı olmayı başardı. Özel Aerolight teknolojisi sayesinde çantada ağırlık yapmıyor, sızdırmaz kapağıyla da tam güven veriyor. İster buz gibi kahvenizi ister sıcacık çayınızı yanınızda taşıyın; hem şık rengiyle hem de performansıyla bu termos tam bir ömürlük yatırım.

Stanley The Aerolight Transit Mug burada

2. Tıraş rutinini değiştiren teknoloji: Philips OneBlade yüz ve vücut için hibrit tıraş makinesi!

Sakal şekillendirmekten vücut tüylerine kadar her işe koşan bu cihaz, haftanın en çok satanlarında zirveyi kimseye bırakmıyor. Klasik bıçakların aksine cildi tahriş etmeyen koruma sistemi ve ıslak/kuru kullanım kolaylığıyla erkeklerin yeni favorisi oldu. Hem kompakt hem de inanılmaz etkili bir performans arayanlar için sepetlerin vazgeçilmezi.

Philips OneBlade burada sizi bekliyor.

3. Saçlarına güç katmak isteyenlerin tercihi: Bioxcin Forte şampuan setinde 3 al 2 öde fırsatı!

Yoğun saç dökülmesiyle mücadele edenlerin favorisi olan Bioxcin Forte, bu avantajlı paketiyle haftanın en çok satanları arasına girdi. Saç köklerini besleyen ve daha gür görünmesini sağlayan bu şampuanı set halinde alarak hem bakımınızı garantileyebilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Stoklar hızla tükenirken bu fırsatı kaçırmayın!

Bioxcin Forte şampuan setinde 3 al 2 öde fırsatı burada

4. Konforunu düşünenlere özel: OBEV taşınabilir metal laptop standı!

Laptop başında vakit geçirenlerin boyun ağrılarına son verecek o ürün tam olarak bu! Tüm modellerle uyumlu, metal yapısı sayesinde sarsılmayan ve katlanabilir olduğu için her yere taşınabilen bu stant, haftanın en popüler aksesuarlarından biri oldu. 

Laptop Standı burada sizi bekliyor.

5. Kışın en sıcak dostu: Kumtel fanlı ısıtıcı ile soğuklara veda edin!

Havalar soğuyunca herkesin sepetine eklediği o meşhur ürün: Kumtel fanlı ısıtıcı! Kompakt tasarımıyla istediğiniz her odaya taşıyabileceğiniz bu 2000 W'lık küçük dev, bulunduğu ortamı anında ısıtma konusunda bir numara. Hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı bir çözüm arayanlar için haftanın en mantıklı alışverişi bizce bu.

Kumtel Fanlı Isıtıcı'ya buradan ulaşın.

6. Kahve tutkunlarının favorisi: Kahve Dünyası Türk kahvesiyle geleneksel lezzet her an yanınızda!

Günün en keyifli anlarına eşlik eden o mis gibi kokulu Türk kahvesi, bu haftanın da en çok satanlar listesinde! Tazeliği ve tam kıvamındaki aromasıyla kahve severlerin sepetinden eksik etmediği bu lezzet, evde veya ofiste gerçek bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için birebir. 

Hemen kapmak için tıkla: Kahve Dünyası Türk Kahvesi

7. Banyo güvenliğini şıklıkla buluşturun: English Home Becky duş kaydırmazı!

Banyolarda hem güvenliği sağlamak hem de dekorasyona sıcak bir dokunuş katmak isteyenler için bu kaydırmaz tam bir kurtarıcı. %24 indirimiyle dikkat çeken ve açık kahverengi tonuyla her banyoya uyum sağlayan bu ürün, kalitesiyle kullanıcılarından tam not almayı başardı. 

English Home Becky Duş Kaydırmazı 40X60 cm Açık Kahverengi

8. Mutfaktaki en keskin yardımcı: 6'lı Solingen simli meyve bıçağı seti!

'Bıçak dediğin keskin olur' diyenlerin vazgeçilmezi olan Solingen kalitesi, bu şık meyve bıçağı setiyle mutfaklara geliyor. Simli tasarımıyla sofralarınıza neşe katarken, efsanevi keskinliğiyle meyve soymayı çocuk oyuncağına dönüştürüyor. Uzun yıllar ilk günkü performansını koruyan bu set, haftanın en çok satan mutfak ürünleri arasında yerini aldı bile.

Solingen Simli Meyve Bıçağı 6'lı Siyah

9. Çantanızın yeni vazgeçilmezi: Kremi Lip Balm çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Kışın kuruyan dudakların kurtarıcısı Kremi Lip Balm, bu müthiş kampanyasıyla haftanın en çok ilgi gören bakım ürünlerinden biri oldu. Özellikle yoğun nemlendirme özelliğiyle çok sevilen bu balmı sepetinize eklediğinizde, ikincisini yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Hem kendiniz için hem de arkadaşınıza hediye etmek için harika bir fırsat!

Kremi Lip Balm çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim burada.

10. Kış bakımının yıldızı: Estée Lauder yaşlanma karşıtı cilt serumu ile zamana meydan okuyun!

Büyük kış indiriminin en çok ses getiren ve sepetleri dolduran ürünü kuşkusuz Estée Lauder'ın bu ikonik serumu oldu. Cildi onaran ve gençlik ışıltısı katan bu mucizevi serum, kış aylarında cildin ihtiyacı olan tüm bakımı tek başına sağlıyor. Hazır indirim varken bu lüks bakımı rutininize eklemek için en doğru zaman!

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu - Advanced Night Repair Onarıcı Gece Serumu 20 ml

11. Yves Rocher kış indirimiyle gelen güzellik: Sepetlerin en popüler bakım ürünü!

Yves Rocher’nin dev kış indiriminden seçilen ve en çok satanlar arasına giren bu özel ürünle kendinizi şımartmaya hazır olun. Doğal içerikleri ve etkileyici sonuçlarıyla bilinen markanın bu haftaki favorisi, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımaya aday. 

Cildinizde derinlemesine temizlik ve ferahlık etkisi: Yves Rocher Pure Menthe yüz yıkama jeli burada.

12. Spor tutkunlarının beklediği an geldi: Lansmana özel yeni aromasıyla Whey Protein satışta!

Hem vejetaryen hem de glutensiz içeriğiyle herkesin güvenle tüketebileceği bu ürün, antrenman sonrası kaslarını ödüllendirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Lezzetiyle protein tozu içmeyi bir keyfe dönüştüren bu yeni seriyi, lansman fırsatıyla denemek için elinizi çabuk tutun!

Whey Protein Cookie & Banana burada.

13. Gardıropların kilit parçası: PAEN Premium Basic Unisex Hoodie’lerde 3 al 2 öde fırsatı!

Her kombine uyum sağlayan, hem rahat hem de kaliteli bir hoodie arayışındaysanız PAEN'in bu premium serisi tam size göre. Unisex tasarımı sayesinde herkesin severek kullandığı bu hoodie’ler, '3 al 2 öde' kampanyasıyla haftanın en kârlı alışverişlerinden biri. Renk renk stok yapmak ya da arkadaşlarınızla birleşip favori parçanızı bedavaya getirmek için bu fırsatı değerlendirmenin tam zamanı!

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie burada.

