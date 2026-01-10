onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.01.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

10 - 16 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Karadeniz Çayı 239 TL

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 180 TL

  • Balküpü / Irmak / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 159 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 59,50 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 125 TL

  • Indomie Noodle 5x75 gr 59 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,90 TL

  • Nestle Fındık Çikolata 60 gr 42,50 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

  • Kızılay Karpuz - Çilek Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

  • Signal Çürüklere Karşı Diş Macunu 100 ml 30,50 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 164,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 59,90 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 164,90 TL

  • Elseve Şampuan 300 ml 115,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası 95 TL

  • Elseve Mucizevi Yağ Saç Kremi 150 ml 159 TL

Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 249 TL

  • Hindi Salam 500 gr 69,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 89 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 199 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 Kg 175 TL

  • Sütaş Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 94,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 179 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 165 TL

  • Milkten Sürülebilir Taze Peynir 200 gr 39,50 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 11,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 12,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 65 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 299 TL

  • Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan 3 Kg 125 TL 

  • Peros Sıvı Deterjan 2 Litre 65 TL

👇

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

15 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Bulaşık Makinesi 11.799 TL

  • SEG Buzdolabı 12.999 TL
  • Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL

  • Fakir Chailand Maxi Çay Makinesi 2.399 TL

  • English Home Türk Kahve Makinesi 1.599 TL

  • Kiwi Fondü Makinesi 799 TL

  • Kiwi Kahve Köpürtücü 219 TL

  • Sunny Merlin Blender Seti 1.599 TL

  • Hometech Akıllı Tartı 349 TL

  • Arzum Cyclone Süpürge 3.999 TL

  • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Fobem 43" FHD Android Led Tv 9.499 TL

  • Hi-Level 42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL

Piranha Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL

Piranha Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL
  • Piranha Kablosuz Hoparlör 599 TL

  • Piranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 399 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 449 TL

  • Piranha Ambiyans Işık 479 TL

  • Piranha Gaming Kulaklık 499 TL

  • Piranha Gaming Mouse 239 TL

  • OVION V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

Volta APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • Volta RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

  • Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

JWIN Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

  • JWIN Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

  • JWIN Tam Boy Keman 2.499 TL

Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL

  • Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 349 TL

  • Erkek Uzun Kollu Pijama Takımı 299 TL

  • Kadıın Kadife Pijama Takımı 449 TL

  • Kadın Uzun Kollu Pijama Takımı 299 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı 219 TL

  • Erkek Trekking Bot 649 TL

  • Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 79,50 TL

  • Kadın Ters Havlu Soket Çorap 25 TL

  • Çocuk Termal Bot Çorabı 49,50 TL

  • Kadın Polar Ev Patiği 61,50 TL

  • Erkek / Kadın Termal Bot Çorabı 59,50 TL

  • Çocuk Desenli Havuz Taban Bot 199 TL

  • Kadın Çizgili Havuz Taban Terlik 229 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kütahya Porselen Moderna Serisi Tabağı 99,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Yemek Tabağı 94,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Pasta Tabağı 89,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Kase 89,50 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Mila Kulplu Çay Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • Paşabahçe Frezya Saklama Kabı 4'lü 149 TL

  • Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Borosilikat Tencere 399 TL

  • Borosilikat Baharatlık 3'lü 159 TL

  • Vivaldi Seramik Basık Tencere 599 TL

  • Vivaldi Seramik Tava 399 TL

  • Vivaldi Seramik Kapaklı Sahan 399 TL

  • Bölmeli Saklama Kabı 39,50 TL

  • Saklama Kabı 4'lü 59,50 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı Seti 7'li 199 TL

  • Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL

  • Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

  • Mantar Kapaklı Sürahi 189 TL

  • Nehir Silindir Tuzluk - Biberlik 2'li 149 TL

  • Renkli Oval Kase 49,50 TL

  • Renkli Cam Kase 49,50 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Makas 3'lü 109 TL

  • Salata Maşası 39,50 TL

  • Vip Ahmet Saklama Kabı 119 TL

  • Vip Ahmet Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL

Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL

  • Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL

  • 3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL

  • 2 Katlı Bebek Basamak 149 TL

  • Bebek Banyo Oturağı 269 TL

  • Bebek Askısı 6'lı 49,50 TL

  • Plastik Askı 6'lı 54,50 TL

  • Pipetli Tritan Matara 99,50 TL

  • Mama Kavanozu 29,50 TL

  • Kase Seti 4'lü 39,50 TL

  • 3 Bölmeli Toz Mama Kabı 49,50 TL

  • Fil Mama Tabağı 25 TL

  • Metal Kutu 39,50 TL

  • Vip Ahmet Mikrofiberli El Mopu 169 TL

  • Vip Ahmet Mop Temizlik Kova Seti 569 TL

  • Şeffaf Kova 85 TL

  • Şeffaf Maşrapa 20 TL

  • Sıvı Sabunluk 129 TL

  • Vantuzlu Depolama Filesi 69,50 TL

  • Mini Saklama Kabı 3'lü 39,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL

  • Bamboo Bebek Yatağı 899 TL

Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL

  • Oyuncak Çıngıraklı Araba 89,50 TL

  • Fisher Price Bingit İlk Arabam 549 TL

👇

👇

👇

Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün 1 TL fırsatına buradan göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.350 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

  • Philips Su Isıtıcı 1.190 TL

  • Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL

  • Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

  • Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Casper Via S40 Tablet 4.990 TL

  • Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL

  • Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL

  • Polosmart Gaming Klavye 549 TL

  • Polosmart Retro Konsol 749 TL

  • Polosmart Gaming Işıklı Mouse Pad 275 TL

  • Polosmart Gaming Mouse ve Mouse Pad 299 TL

  • Polosmart Retro Radyo 999 TL

Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL

  • Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL

  • Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

  • Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 55 TL

  • Paşabahçe Bouquet Tatlı Tabağı 4'lü 199 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Ramakin Kase 6'lı 299 TL

  • Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL

  • Katlanır Maşrapa 79 TL

  • Katlanır Su Kovası 219 TL

  • Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL

  • Desenli Bebek Basamağı 165 TL

  • Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL

  • Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL

  • Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL

  • Desenli Mama Takımı 109 TL

  • Melamin Mama Tabağı 139 TL

  • Desenli Çöp Kovası 39 TL

  • Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL

  • Desenli Çerezlik 59 TL

  • Kaşıklı Bebek Termosu 319 TL

  • Glass in love Cam Vazo 289 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

  • Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 39 TL

  • Bambu Şeklli Pipet Seti 59 TL

Sweat Baby Batik Yumak 139 TL

  • Lux Baby Yumak 139 TL

  • Tekli Bebek Body 49 TL

  • Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

  • Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Welsoft Bebek Kundak 349 TL

  • Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL

  • Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL

  • Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL

  • Pelüş Sırt Çantası 219 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 79 TL

  • Kız Bebek Bere 189 TL

  • Çocuk Örme Eldiven 49 TL

  • Figürlü Oyuncak Sepeti 219 TL

  • Çocuk Figürlü Şemsiye 179 TL

  • Baskılı Termo Yemek Çantası 159 TL

  • Kadın Bato Külot 199 TL

  • Erkek Boxer 2'li 199 TL

  • Kadın Lastikli Slip 179 TL

  • Kadın Külotlu Çorap 39 TL

Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL

  • Sesli Hareketli Pelüş Fil 990 TL

  • Tamamlamalı Magnet Puzzle 139 TL

  • Pelüş Lama 559 TL

  • Kuklalı Hikaye Kitapları 179 TL

ŞOK 10 - 13 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

4'lü Slim Organizer Set 299 TL

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 94,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 144,90 TL 

  • 16' Takım Çantası 199 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Siyah / Beyaz 75 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Altın / Gümüş 79,95 TL

  • 200 ml Boya Sökücü Sprey 50 TL 

  • 200 ml Sprey Vernik 50 TL 

  • 200 ml Pas Sökücü 59,95 TL 

  • 200 ml Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı 69,95 TL 

  • İğneli Japon Yapıştırıcı 39,95 TL 

  • Genel Amaçlı Silikon 75 TL 

  • Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • 220 gram Derz Tamir Dolgusu Beyaz 59,95 TL 

  • Mini Masa Mengenesi 100 TL 

  • Spiralli Taharet El Duşu Seti 179 TL 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 199 TL 

  • 5 Fonksiyonlu Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 199 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL

İndirimli yapı market ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Aprilla Avuç Taşlama 799 TL

  • Aprilla Darbeli Matkap 799 TL 

  • Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set 999 TL 

  • Aprilla Dekupaj Testere 799 TL 

  • Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama 399 TL 

  • Aprilla Lehim Havya Seti 249 TL 

  • Aprilla Silikon Tabancası 169 TL

  • Elektrik İzolasyon Bandı 19,95 TL 

  • Duct Tape Tamir Bandı 34,95 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 29,95 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 39,95 TL 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 75 TL 

  • Kapı - Pencere İzolasyon Bandı 75 TL, Kapı Altı İzolasyon Bandı 75 TL 

  • Su Bariyeri 100 TL 

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • 580 gram Kellogg's Coco Pops Topları 79 TL 

  • 4x70 adet Sleepy Islak Havlu 79 TL 

  • 16'lı Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 140 TL 

  • 3'lü Ülker Canpare Fındıklı / Çikolata Kremalı 39 TL  

  • 2,47 litre Persil Jel Deterjan 165 TL

