İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
10 - 16 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Doğuş Karadeniz Çayı 239 TL
Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 249 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
👇
Tazenin Yıldızları
15 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG Bulaşık Makinesi 11.799 TL
Fobem 43" FHD Android Led Tv 9.499 TL
Piranha Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL
Volta APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
JWIN Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL
Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL
Kütahya Porselen Moderna Serisi Tabağı 99,50 TL
Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL
Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL
👇
👇
👇
16 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Katlanır Çocuk Küveti 579 TL
Sweat Baby Batik Yumak 139 TL
Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL
ŞOK 10 - 13 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
4'lü Slim Organizer Set 299 TL
Aprilla Avuç Taşlama 799 TL
