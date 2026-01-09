onedio
A101'e Fondü Makinesi Geliyor! 15 Ocak 2026 Aldın Aldın Kataloğu

Kübra Bürümlü
09.01.2026 - 19:27

15 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Ocak 2026 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

SEG Bulaşık Makinesi 11.799 TL

  • SEG Buzdolabı 12.999 TL

  • Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL

  • Fakir Chailand Maxi Çay Makinesi 2.399 TL

  • English Home Türk Kahve Makinesi 1.599 TL

  • Kiwi Fondü Makinesi 799 TL

  • Kiwi Kahve Köpürtücü 219 TL

  • Sunny Merlin Blender Seti 1.599 TL

  • Hometech Akıllı Tartı 349 TL

  • Arzum Cyclone Süpürge 3.999 TL

  • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Fobem 43" FHD Android Led Tv 9.499 TL

  • Hi-Level 42' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.999 TL

Piranha Full RGB Işıklı Gaming Klavye 399 TL

  • Piranha Kablosuz Hoparlör 599 TL

  • Piranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 399 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 449 TL

  • Piranha Ambiyans Işık 479 TL

  • Piranha Gaming Kulaklık 499 TL

  • Piranha Gaming Mouse 239 TL

  • OVION V15 Lite Cep Telefonu 5.499 TL

Volta APEC 25 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • Volta RT3 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

  • Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

JWIN Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

  • JWIN Tam Boy Keman 2.499 TL

Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL

  • Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 349 TL

  • Erkek Uzun Kollu Pijama Takımı 299 TL

  • Kadıın Kadife Pijama Takımı 449 TL

  • Kadın Uzun Kollu Pijama Takımı 299 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı 219 TL

  • Erkek Trekking Bot 649 TL

  • Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 79,50 TL

  • Kadın Ters Havlu Soket Çorap 25 TL

  • Çocuk Termal Bot Çorabı 49,50 TL

  • Kadın Polar Ev Patiği 61,50 TL

  • Erkek / Kadın Termal Bot Çorabı 59,50 TL

  • Çocuk Desenli Havuz Taban Bot 199 TL

  • Kadın Çizgili Havuz Taban Terlik 229 TL

Kütahya Porselen Moderna Serisi Tabağı 99,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Yemek Tabağı 94,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Pasta Tabağı 89,50 TL

  • Kütahya Porselen Moderna Kase 89,50 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Mila Kulplu Çay Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • Paşabahçe Frezya Saklama Kabı 4'lü 149 TL

  • Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Borosilikat Tencere 399 TL

  • Borosilikat Baharatlık 3'lü 159 TL

  • Vivaldi Seramik Basık Tencere 599 TL

  • Vivaldi Seramik Tava 399 TL

  • Vivaldi Seramik Kapaklı Sahan 399 TL

  • Bölmeli Saklama Kabı 39,50 TL

  • Saklama Kabı 4'lü 59,50 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı Seti 7'li 199 TL

  • Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL

  • Pratik Basmalı El Rondosu 249 TL

  • Mantar Kapaklı Sürahi 189 TL

  • Nehir Silindir Tuzluk - Biberlik 2'li 149 TL

  • Renkli Oval Kase 49,50 TL

  • Renkli Cam Kase 49,50 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Makas 3'lü 109 TL

  • Salata Maşası 39,50 TL

  • Vip Ahmet Saklama Kabı 119 TL

  • Vip Ahmet Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL

Montessori Çok Amaçlı Kitaplık 999 TL

  • Montessori Minderli Kitaplık 1.749 TL

  • 3 Çekmeceli Şifonyer 3.999 TL

  • 2 Katlı Bebek Basamak 149 TL

  • Bebek Banyo Oturağı 269 TL

  • Bebek Askısı 6'lı 49,50 TL

  • Plastik Askı 6'lı 54,50 TL

  • Pipetli Tritan Matara 99,50 TL

  • Mama Kavanozu 29,50 TL

  • Kase Seti 4'lü 39,50 TL

  • 3 Bölmeli Toz Mama Kabı 49,50 TL

  • Fil Mama Tabağı 25 TL

  • Metal Kutu 39,50 TL

  • Vip Ahmet Mikrofiberli El Mopu 169 TL

  • Vip Ahmet Mop Temizlik Kova Seti 569 TL

  • Şeffaf Kova 85 TL

  • Şeffaf Maşrapa 20 TL

  • Sıvı Sabunluk 129 TL

  • Vantuzlu Depolama Filesi 69,50 TL

  • Mini Saklama Kabı 3'lü 39,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL

  • Bamboo Bebek Yatağı 899 TL

Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL

  • Oyuncak Çıngıraklı Araba 89,50 TL

  • Fisher Price Bingit İlk Arabam 549 TL

