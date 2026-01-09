onedio
article/comments
article/share
10 - 16 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.01.2026 - 19:33

10 - 16 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Doğuş Karadeniz Çayı 239 TL

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg 180 TL

  • Balküpü / Irmak / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 159 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 59,50 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 125 TL

  • Indomie Noodle 5x75 gr 59 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,90 TL

  • Nestle Fındık Çikolata 60 gr 42,50 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

  • Kızılay Karpuz - Çilek Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

  • Signal Çürüklere Karşı Diş Macunu 100 ml 30,50 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 164,90 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 59,90 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 164,90 TL

  • Elseve Şampuan 300 ml 115,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası 95 TL

  • Elseve Mucizevi Yağ Saç Kremi 150 ml 159 TL

Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 249 TL

  • Hindi Salam 500 gr 69,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 89 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 199 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 Kg 175 TL

  • Sütaş Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 94,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 179 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 165 TL

  • Milkten Sürülebilir Taze Peynir 200 gr 39,50 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 11,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 12,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 65 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 299 TL

  • Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan 3 Kg 125 TL 

  • Peros Sıvı Deterjan 2 Litre 65 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

