onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.01.2026 - 11:25

16 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.350 TL

  • Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

  • Philips Su Isıtıcı 1.190 TL

  • Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL

  • Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

  • Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Casper Via S40 Tablet 4.990 TL

  • Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL

  • Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL

  • Polosmart Gaming Klavye 549 TL

  • Polosmart Retro Konsol 749 TL

  • Polosmart Gaming Işıklı Mouse Pad 275 TL

  • Polosmart Gaming Mouse ve Mouse Pad 299 TL

  • Polosmart Retro Radyo 999 TL

Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL

  • Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL

  • Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

  • Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 55 TL

  • Paşabahçe Bouquet Tatlı Tabağı 4'lü 199 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Ramakin Kase 6'lı 299 TL

  • Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL

  • Katlanır Maşrapa 79 TL

  • Katlanır Su Kovası 219 TL

  • Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL

  • Desenli Bebek Basamağı 165 TL

  • Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL

  • Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL

  • Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL

  • Desenli Mama Takımı 109 TL

  • Melamin Mama Tabağı 139 TL

  • Desenli Çöp Kovası 39 TL

  • Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL

  • Desenli Çerezlik 59 TL

  • Kaşıklı Bebek Termosu 319 TL

  • Glass in love Cam Vazo 289 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

  • Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 39 TL

  • Bambu Şeklli Pipet Seti 59 TL

Sweat Baby Batik Yumak 139 TL

Sweat Baby Batik Yumak 139 TL

  • Lux Baby Yumak 139 TL

  • Tekli Bebek Body 49 TL

  • Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

  • Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Welsoft Bebek Kundak 349 TL

  • Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL

  • Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL

  • Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL

  • Pelüş Sırt Çantası 219 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 79 TL

  • Kız Bebek Bere 189 TL

  • Çocuk Örme Eldiven 49 TL

  • Figürlü Oyuncak Sepeti 219 TL

  • Çocuk Figürlü Şemsiye 179 TL

  • Baskılı Termo Yemek Çantası 159 TL

  • Kadın Bato Külot 199 TL

  • Erkek Boxer 2'li 199 TL

  • Kadın Lastikli Slip 179 TL

  • Kadın Külotlu Çorap 39 TL

Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL

Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL

  • Sesli Hareketli Pelüş Fil 990 TL

  • Tamamlamalı Magnet Puzzle 139 TL

  • Pelüş Lama 559 TL

  • Kuklalı Hikaye Kitapları 179 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın