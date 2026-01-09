BİM'e Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 16 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
16 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Katlanır Çocuk Küveti 579 TL
Sweat Baby Batik Yumak 139 TL
Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL
