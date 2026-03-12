Spotify Açıkladı: Dünyada Türkçe Şarkılar Yükseliyor, İngilizce Şarkılar Düşüyor
Pop müzikte İngilizce hakimiyeti bitiyor.
Türkçe, İspanyolca, Korece, Portekizce, Endonezce ve Arapça artışta.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
