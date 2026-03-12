Spotify Açıkladı: Dünyada Türkçe Şarkılar Yükseliyor, İngilizce Şarkılar Düşüyor

Dünya devi Spotify, küresel müzik listelerinde İngilizce dışındaki dillerin etkisinin giderek arttığını duyurdu. Spotify verilerine göre geçen yıl platformun Global Top 50 listesinde İspanyolca, Korece, Portekizce, Türkçe, Endonezce ve Arapça dahil olmak üzere 16 farklı dilde şarkı yer aldı. Bu sayının, 2020 yılına kıyasla iki katından fazla olduğu da belirtildi.

İngilizce hakimiyetini bitirenlerden biri de İspanyolca şarkılar söyleyen Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny olarak gösteriliyor. Sahne şovlarıyla oldukça beğenilen ve milyonlarca dinleyiciye ulaşan Bad Bunny, geçen sene dünyanın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.

İspanyol yıldız Rosalia ise ağırlıklı olarak İngilizce olmayan bir dilde çıkarttığı albümle Brit Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Sanatçı” ödülünü kazanan ilk isim olarak dikkat çekti.