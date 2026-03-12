onedio
Spotify Açıkladı: Dünyada Türkçe Şarkılar Yükseliyor, İngilizce Şarkılar Düşüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 12:36

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından olan Spotify, yayımladığı yeni verilerde dillere dikkat çekti. Pop müzikte İngilizce ağırlığının azaldığını belirten şirket, Türkçe,  İspanyolca, Korece gibi dillerin daha popüler olduğunu duyurdu.

Kaynak

Pop müzikte İngilizce hakimiyeti bitiyor.

Dünya devi Spotify, küresel müzik listelerinde İngilizce dışındaki dillerin etkisinin giderek arttığını duyurdu. Spotify verilerine göre geçen yıl platformun Global Top 50 listesinde İspanyolca, Korece, Portekizce, Türkçe, Endonezce ve Arapça dahil olmak üzere 16 farklı dilde şarkı yer aldı. Bu sayının, 2020 yılına kıyasla iki katından fazla olduğu da belirtildi.

İngilizce hakimiyetini bitirenlerden biri de İspanyolca şarkılar söyleyen Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny olarak gösteriliyor. Sahne şovlarıyla oldukça beğenilen ve milyonlarca dinleyiciye ulaşan Bad Bunny, geçen sene dünyanın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.

İspanyol yıldız Rosalia ise ağırlıklı olarak İngilizce olmayan bir dilde çıkarttığı albümle Brit Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Sanatçı” ödülünü kazanan ilk isim olarak dikkat çekti.

Türkçe, İspanyolca, Korece, Portekizce, Endonezce ve Arapça artışta.

Spotify verilerine göre dünyada en hızlı büyüyen müzik türlerinden bazıları şu şekilde:

  • Brezilya Funk: yüzde 36 artış

  • K-Pop: yüzde 31 artış

  • Trap Latino: yüzde 29 artış

Son yıllarda zaten artışta olan K-pop, Stray Kids, Enhypen ve Seventeen  gibi isimlerin küresel satış listelerinde yer almasıyla popülerliğini artırmaya devam ediyor. Koreli sanatçıların Avrupalı ve Amerikalı yıldızlarla yaptığı düetler, dünya çapında rekora koşuyor. 

İngilizce hala lider konumda olsa da müzikseverler yıllar içerisinde daha fazla 'küresel' bir portre çiziyor.

