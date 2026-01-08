onedio
ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.01.2026 - 15:56 Son Güncelleme: 08.01.2026 - 15:58

ŞOK 10 - 13 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 13 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

4'lü Slim Organizer Set 299 TL

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 94,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 144,90 TL 

  • 16' Takım Çantası 199 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Siyah / Beyaz 75 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Altın / Gümüş 79,95 TL

  • 200 ml Boya Sökücü Sprey 50 TL 

  • 200 ml Sprey Vernik 50 TL 

  • 200 ml Pas Sökücü 59,95 TL 

  • 200 ml Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı 69,95 TL 

  • İğneli Japon Yapıştırıcı 39,95 TL 

  • Genel Amaçlı Silikon 75 TL 

  • Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • 220 gram Derz Tamir Dolgusu Beyaz 59,95 TL 

  • Mini Masa Mengenesi 100 TL 

  • Spiralli Taharet El Duşu Seti 179 TL 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 199 TL 

  • 5 Fonksiyonlu Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 199 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL

İndirimli yapı market ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Aprilla Avuç Taşlama 799 TL

  • Aprilla Darbeli Matkap 799 TL 

  • Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set 999 TL 

  • Aprilla Dekupaj Testere 799 TL 

  • Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama 399 TL 

  • Aprilla Lehim Havya Seti 249 TL 

  • Aprilla Silikon Tabancası 169 TL

  • Elektrik İzolasyon Bandı 19,95 TL 

  • Duct Tape Tamir Bandı 34,95 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 29,95 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 39,95 TL 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 75 TL 

  • Kapı - Pencere İzolasyon Bandı 75 TL, Kapı Altı İzolasyon Bandı 75 TL 

  • Su Bariyeri 100 TL 

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • 580 gram Kellogg's Coco Pops Topları 79 TL 

  • 4x70 adet Sleepy Islak Havlu 79 TL 

  • 16'lı Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 140 TL 

  • 3'lü Ülker Canpare Fındıklı / Çikolata Kremalı 39 TL  

  • 2,47 litre Persil Jel Deterjan 165 TL

