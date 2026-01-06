onedio
13 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 13 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.01.2026 - 11:02 Son Güncelleme: 06.01.2026 - 11:50

13 Ocak Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Orkide Mısır Yağı 5 Litre 375 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 330 TL

  • Orkide Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 270 TL

  • Saban Nohut 140 TL

  • Saban Bulgur Çeşitleri Köftelik Pilavlık 65 TL

  • Ala Çiftçi Yaprak Kırmızı Mercimek 2 Kg 82,50 TL

  • İpekköy Domates Salçası 1650 gr 135 TL

  • Efsane Tam Buğday Unu 2 Kg 59,50 TL

  • Mutlu Makarna Çeşitleri 500 gr 20 TL

  • Fit Ekmek Çeşitleri Kepekli Yulaflı 69 TL

  • Becel Paket Margarin 250 gr 42,50 TL

  • Marbir Siyah Zeytin 1000 gr 225 TL

  • Sofra Kaya Tuzu 17,50 TL

  • Kilikya Beyaz Sirke 5 Litre 69 TL

  • Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 39 TL

  • Gesaş Üzüm Pekmezi 1000 gr 149 TL

  • Gesaş Tahin 500 gr 75 TL

  • Tukaş Sos Çeşitleri 335 gr 39 TL

  • Cocopops Jumbos Kellogg’s Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 gr 130 TL

  • Mutlu İrmik 500 gr 27,50 TL

  • Kent Boringer Köfte Ve Mangal Harcı 85-37 gr 15 TL

  • Destan Baharat Çeşitleri 250 gr 69 TL

  • Kent Zencefil Ve Zerdeçal 75 gr 25 TL

  • Superfresh Ton Balığı Ve Mısır 200 gr 149 TL

Zühre Ana Bromelain Şurubu 250 ml 199 TL

  • Zühre Ana Bromelain Şurubu 250 ml 199 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi Çeşitleri 23,50 TL

  • Meray Kabuklu Yer Fıstığı 1000 gr 129 TL

  • Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 39 TL

  • Simbat Antep Fıstığı 300 gr 349 TL

  • Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr 169 TL

  • Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 55 gr 49 TL

  • Twix 3x50 gr 79 TL

  • Fiskobirlik Fındık Kreması Çeşitleri 1500 gr 215 TL

  • Nestle Kitkat Chunky Bitter Çikolatalı Gofret 38 gr 23,50 TL

  • Konak Çikolata Kaplı Karamel 80 gr 49 TL

  • Torku Miniki Sütlü Çikolatalı Nuga Bar 25 gr 7 TL

  • Milka Tablet Çikolata Çeşitleri 100 gr 58 TL

  • Eti Limonlu Mini Popkek 10x18 gr 45 TL

  • Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr 44,50 TL

  • Eti Gong Peynir Ve Acı Aroma Çeşnili Mısır Ve Pirinç Patlağı 34 gr 13 TL

  • Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 gr x 3 59 TL

  • Proteinocean Protein Bar 49,50 TL

  • Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 37,50 TL

  • Rice Up Çikolatalı Kaplı Pirinç Patlaklı Bar Çeşitleri 18 gr 23 TL

  • Perfect Delights Kuru Meyve Çeşitleri 100 gr 89,50 TL

Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün 1 TL fırsatından yararlanmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli Züber ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Mr. Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 Litre + 0,5 Litre 129 TL

  • Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL

  • Güleç Genel Temizlik Sıvısı 4 Litre 105 TL

  • Perwoll Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 Litre 94,50 TL

  • Cif Lavabo Fayans Temizleyici 750 + 750 ml 129 TL

  • Hypo Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 46,50 TL

  • Mr. Muscle Süper Güç Mutfak Yağ Çözücü 750 ml 47,50 TL

  • Hobby Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL

  • Miss Arap Sabunu 1000 ml 52,50 TL

  • Miss Sirke Özlü Kireç Giderici 1000 ml 52,50 TL

  • Hobby Şampuan 850 ml 99 TL

  • Hobby Duş Jeli 750 ml 69 TL

  • Pofu Kağıt Havlu 99 TL

  • Soft Mini Sunum Peçete 24x24 cm 39,50 TL

  • Ivory Islak Mendil 3x20’li 25 TL

  • Quickdish Çift Katlı Ovma Telli Temizlik Bezi 52 TL

  • Sera Pişirme Kağıdı 16’lı 39 TL

  • Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 80x15 49 TL

  • Oral-B Diş Macunu 75 ml 99 TL

  • Difaş Pro Clinic Diş Fırçası 49 TL

  • Elidor Saç Yağı 80 ml 135 TL

  • Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 119 TL

  • Nivea Derma Control Deodorant 150 ml 119 TL

  • Naturalove 4’lü Makyaj Fırçası Ve Puf Sünger Seti 229 TL

  • Vaseline Vücut Losyonu 129 TL

  • Vaseline Vazelin 100 ml 139 TL

  • Dorty Kedi Maması Yaş 100 gr 30 TL

  • Garnier Kağıt Yüz Maskesi C Vitamini 89 TL

  • Garnier Micellar Water C Vitamini 400 ml 189 TL

  • Garnier Aydınlatıcı Yüz Bakım Serumu C Vitamini 30 ml 299 TL

  • Garnier Nemlendirici Yüz Bakım Kremi C Vitamini 50 ml 179 TL

  • Garnier Parlaklık Etkili Tonik C Vitamini 179 TL

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

