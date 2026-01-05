onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Columbia Mont Çeşitleri Geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Columbia Mont Çeşitleri Geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.01.2026 - 15:25 Son Güncelleme: 05.01.2026 - 15:32

ŞOK 7 - 13 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 13 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇

👇

Alpina Turbo Fanlı Ankastre Set 8.499 TL

Alpina Turbo Fanlı Ankastre Set 8.499 TL

  • Piranha Leopar Desenli Kulaklık 399 TL 

  • Piranha Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 399 TL 

  • Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 349 TL 

  • Powertec Ense, Sakal, Vücut KılıKesme Makinesi 199 TL 

  • Altus Mikrodalga Fırın 2.999 TL 

  • Şamdan Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL 

  • Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 899 TL 

  • Şamdan Quartz Isıtıcı 1.199 TL 

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 499 TL 

  • PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.599 TL

Kadın Leopar Biyeli Kalp Aplikeli Pijama Takımı 349 TL

Kadın Leopar Biyeli Kalp Aplikeli Pijama Takımı 349 TL

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL 

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL 

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 279 TL 

  • 3'lü Pelüş Saç ve Bilek Bandı Seti 89,95 TL 

  • Kadın Kadife Leopar Tek Alt 149 TL 

  • Kadın Leopar Desenli Kadife Pijama Takımı 349 TL 

  • Kadın Havuz Taban Peluş Terlik 189 TL 

  • Kadın Ev Ayakkabısı 249 TL 

  • Kadın Peluş Terlik 189 TL 

  • Kadın Leopar Desenli Kemer 75 TL 

  • Kadın Ucu Tüylü Soket Çorap 69,95 TL 

  • 2'li Kadın Soket Çorap 39,95 TL 

  • Kapı Önü Paspası 79,95 TL

Sevilen ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

130x180 cm Dinarsu Peluş Halı 549 TL

130x180 cm Dinarsu Peluş Halı 549 TL

  • 80x150 cm Dinarsu Peluş Halı 349 TL

  • Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 749 TL 

  • Kaymaz Raf Örtüsü 100 TL 

  • Katlanabilir Banyo Paspası 199 TL

  • İkili Askı 25 TL, Yer Karosu 25 TL 

  • Halı Kaydırmaz 39,95 TL 

  • Kapı Kulp Stoperi 6,99 TL 

  • Kapı Altı Stoperi 6,99 TL 

  • Masa Örtüsü Tutucu 6,99 TL 

  • Vantuzlu Banyo Paspası 75 TL 

  • 6'lı Yapışkan Askı 75 TL 

  • Çok Amaçlı Spa Matı 75 TL 

  • Kapı Arkası Askılık 50 TL 

  • Bornoz Askısı 50 TL 

  • Kağıt Havluluk 50 TL 

  • Kare Havluluk 50 TL 

  • Çember Havluluk 50 TL 

  • Çubuk Havluluk 50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3'lü Paşabahçe Karaman Saklama Kabı 119 TL

3'lü Paşabahçe Karaman Saklama Kabı 119 TL

  • 2'li Paşabahçe Leafy Tuzluk-Biberlik 100 TL 

  • Borcam Kapaklı Tencere 219 TL 

  • 3'lü Paşabahçe Frezya Saklama Kabı 149 TL 

  • 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL 

  • LAV Leopar Karaf 100 TL 

  • LAV Leopar Meşrubat Bardağı 50 TL 

  • Deri Kulplu Metal Tepsi 169 TL 

  • Cambu Borosilikat Cam Kedili Kupa 59,95 TL 

  • Mehtap Kapaklı Balık/BörekTavası 499 TL 

  • Ahşap Kapaklı Kesme Tahtalı Ekmeklik 399 TL 

  • Akcam Cam Dik Kenarlı Salata Kasesi 149 TL

  • Safir Desen Yuvarlak Kase 50 TL 

  • Yuvarlak Tepsi 100 TL 

  • 3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Set 199 TL 

  • Çelik Sütlük 199 TL 

  • Çift Renk Süzgeç 75 TL 

  • 3'lü Yuvarlak Kapaklı Saklama Kabı 129 TL

  • Çelik Süzgeç 149 TL 

  • Tepsili Çerezlik Set 100 TL 

  • Kaydırmaz Kulplu Kesim Panosu 100 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı Yuvarlak 100 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı Dikdörtgen 100 TL 

  • 3'lü Cam Desenli Kavanoz 100 TL 

  • Cam Sürahi 100 TL

Columbia Watertight II Erkek Yağmurluk 2.999 TL

Columbia Watertight II Erkek Yağmurluk 2.999 TL
  • Columbia Hıkebound II Kadın Yağmurluk 3.499 TL

En çok tercih edilen moda markalarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Columbia Puffect II Kadın Mont 4.999 TL

Columbia Puffect II Kadın Mont 4.999 TL
  • Columbia Powder Lite II Erkek Mont 4.499 TL

İndirimli Columbia ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın