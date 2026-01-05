onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.01.2026 - 14:21

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 5 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 05.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vücut analizi özellikleriyle öne çıkan Orret Home akıllı tartı; kilo, yağ oranı ve diğer temel verileri takip etmeye yardımcı oluyor.

Vücut analizi özellikleriyle öne çıkan Orret Home akıllı tartı; kilo, yağ oranı ve diğer temel verileri takip etmeye yardımcı oluyor.

%50 indirimli fiyatıyla sepete eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası, laptopunu güvenle taşımak isteyenler için hem şık hem de uzun ömürlü bir alternatif olarak indirimli fiyatıyla listede yerini aldı.

Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası, laptopunu güvenle taşımak isteyenler için hem şık hem de uzun ömürlü bir alternatif olarak indirimli fiyatıyla listede yerini aldı.

Günlük kullanım ve iş hayatı için ideal olan Samsonite Guard notebook çantası; dayanıklı yapısı, düzenli iç bölmeleri ve sade tasarımıyla öne çıkıyor.

Kalitesiyle ömürlük bir çanta diyebiliriz.

%21 indirimle linki burada.

Bu indirim kaçmaz!

Bu indirim kaçmaz!

İnce telli ve hacimsiz saçlar için özel olarak geliştirilen OGX Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan, biotin ve kolajen içeriğiyle saça daha dolgun bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. 

Sülfatsız formülü sayesinde saçı yıpratmadan temizlerken, saç bakım rutinini güçlendirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

4 adet %24 indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

ProteinOcean Protein Bar Karma Kutu'da yer alan %11 indirim + %10 kod fırsatı kaçmaz!

ProteinOcean Protein Bar Karma Kutu'da yer alan %11 indirim + %10 kod fırsatı kaçmaz!

Spor öncesi veya gün içinde pratik bir atıştırmalık arayanlar için ProteinOcean protein bar karma kutusu avantajlı fiyatla satışta. 

Size özel ''onedio'' indirim kodunu kullanmayı unutmayın.

Linki burada.

Çocukların yaratıcılığını destekleyen LEGO oyun setlerinde %20 indirim fırsatı başladı!

Çocukların yaratıcılığını destekleyen LEGO oyun setlerinde %20 indirim fırsatı başladı!

Hem eğitici hem eğlenceli bir hediye arayanlar için doğru zaman.

Linkini buraya bıraktım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

%100 Saf Ege Pamuğundan üretilen Afra erkek bornoz, konforlu ve yumuşak dokusuyla banyo sonrası kullanım için ideal.

%100 Saf Ege Pamuğundan üretilen Afra erkek bornoz, konforlu ve yumuşak dokusuyla banyo sonrası kullanım için ideal.

1.162 TL indirimli fiyatıyla tam sepete atmalık bir ürün. 

Linkini buraya bıraktım.

Günlük stiline renk katmak isteyenler için yarı fiyatına güzel bir seçenek.

Günlük stiline renk katmak isteyenler için yarı fiyatına güzel bir seçenek.

Soğuk havalarda kombinlerin kurtarıcısı olan basic trikolar arasında yer alan bu Mai V yaka kazak, sade tasarımı ve canlı rengiyle dikkat çekiyor.

Tam benlik diyorsanız buradan alabilirsiniz.

Yataş’ın konfor odaklı Triola seti, yatak odasında kalite ve rahatlık arayanlar için indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Yataş’ın konfor odaklı Triola seti, yatak odasında kalite ve rahatlık arayanlar için indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Uzun vadeli bir yenileme planı yapanlar buradan göz atabilir.

Birden fazla ürünü avantajlı şekilde denemek isteyenler için bu set kaçmaz!

Birden fazla ürünü avantajlı şekilde denemek isteyenler için bu set kaçmaz!

%25 indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Rahat kalıpları ve zamansız tasarımlarıyla öne çıkan PAEN oversize tişörtler, günlük kombinlerin vazgeçilmez parçalarından

Rahat kalıpları ve zamansız tasarımlarıyla öne çıkan PAEN oversize tişörtler, günlük kombinlerin vazgeçilmez parçalarından

%50 indirimle basic gardırobunu güncellemek isteyenler için iyi bir fırsat.

Linkini buraya bıraktım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleneksel lezzetleri ve doğal içerikleriyle bilinen Zühre Ana ürünlerinde sepete ekledikçe kazandıran bir kampanya başladı.

Geleneksel lezzetleri ve doğal içerikleriyle bilinen Zühre Ana ürünlerinde sepete ekledikçe kazandıran bir kampanya başladı.

Aynı üründen ya da farklı ürünlerden yapılan alışverişlerde 2. ürün sadece 1 TL olarak sepete yansıyor. Stok yapmak isteyenler için ideal bir fırsat.

Linki burada.

Yeni yılın ilk ayında Yves Rocher’nin merakla beklenen kampanyası Büyük Kış İndirimi başladı!

Yeni yılın ilk ayında Yves Rocher’nin merakla beklenen kampanyası Büyük Kış İndirimi başladı!

En sevdiğiniz Yves Rocher ürünlerini %50’ye varan indirimlerle stoklayabilir ya da merak ettiğiniz yeni ürünlere en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 

Linkini buraya bıraktım.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın