ChatGPT Yardımıyla Köpeği İçin Kişiselleştirilmiş Kanser Aşısı Geliştirdi

Aşı uygulandıktan yaklaşık bir ay sonra Rosie’nin durumunda belirgin bir iyileşme gözlendi. Conyngham, tümörün yaklaşık yüzde 75 oranında küçüldüğünü ve köpeğin hareket kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Aralık ayında yürümekte zorlanan Rosie’nin birkaç hafta sonra yeniden koşup zıplayabildiği ifade edildi.

İnsan tedavileri için de umut olabilir

Dr. Thordarson’a göre bu tür kişiselleştirilmiş mRNA aşıları gelecekte insanlarda kanser tedavisi için de kullanılabilir. Halihazırda Moderna gibi bazı biyoteknoloji şirketleri de benzer yöntemlerle kişiye özel kanser aşıları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Araştırmacılar ayrıca aşıya yanıt vermeyen başka bir tümör üzerinde de inceleme yaparak direncin nedenlerini anlamaya çalışıyor.

Conyngham ise tüm bu çabanın ardındaki motivasyonu basit sözlerle açıklıyor: Rosie’nin zor zamanlarında yanında olduğunu ve bu nedenle onun için elinden geleni yapmak istediğini söylüyor. Bu deneysel çalışma, kişiselleştirilmiş genetik tedavilerin hem hayvan sağlığında hem de insan tıbbında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini gösteriyor.