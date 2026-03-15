ChatGPT Yardımıyla Köpeği İçin Kişiselleştirilmiş Kanser Aşısı Geliştirdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 11:50

Avustralya’da bir teknoloji girişimcisi, kanser teşhisi konulan köpeği için yapay zekâdan yararlanarak kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı geliştirilmesine öncülük etti. Tümör dokusundan elde edilen DNA verileri analiz edilerek hazırlanan deneysel aşı, kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. Uzmanlar, bu yaklaşımın gelecekte insanlarda kanser tedavisi için de yeni kapılar aralayabileceğini belirtiyor.

Avustralya’da bir teknoloji girişimcisi, kanser teşhisi konulan köpeği için yapay zekadan yararlanarak kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı geliştirilmesine öncülük etti.

Uzmanlara göre bu deneysel çalışma yalnızca bir hayvanın yaşamını uzatmakla kalmayabilir aynı zamanda gelecekte insanlarda kanser tedavisine yönelik yeni yaklaşımların da önünü açabilir.

Sydney’de yaşayan teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, 2019 yılında Rosie adlı Staffordshire–Shar Pei kırması köpeği sahiplendi. Sekiz yaşındaki Rosie’ye 2024 yılında köpeklerde sık görülen bir cilt kanseri türü olan mast hücreli tümör teşhisi konuldu. Hastalık genellikle deride oluşan kitleler ve nodüllerle ortaya çıkıyor.

DNA verisi kullanılarak kişiye özel aşı geliştirildi

Rosie için uygulanan kemoterapi tedavisi tümörlerin yayılmasını yavaşlatsa da kitlelerin küçülmesini sağlayamadı. Bunun üzerine Conyngham farklı tedavi seçeneklerini araştırmaya başladı ve sürecin çeşitli aşamalarında yapay zekâ araçlarından destek aldı.

Köpeğin tümör dokusu analiz edilerek DNA dizilemesi yapıldı ve bu veriler dijital ortama aktarıldı. Elde edilen genetik bilgiler, hastalığa yol açan mutasyonları belirlemek ve buna yönelik kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı tasarlamak için kullanıldı.

Proje kapsamında Conyngham, Yeni Güney Galler Üniversitesi’ndeki (UNSW) RNA Enstitüsü Direktörü Dr. Páll Thordarson ile iletişime geçti. Bilim insanı ve ekibi, sağlanan genetik verileri kullanarak deneysel aşıyı geliştirdi. Thordarson, gerekli dizilimi elde ettikten sonra aşının hazırlanmasının iki aydan kısa sürdüğünü belirtti.

Tümörde yüzde 75 küçülme görüldü

Aşı uygulandıktan yaklaşık bir ay sonra Rosie’nin durumunda belirgin bir iyileşme gözlendi. Conyngham, tümörün yaklaşık yüzde 75 oranında küçüldüğünü ve köpeğin hareket kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Aralık ayında yürümekte zorlanan Rosie’nin birkaç hafta sonra yeniden koşup zıplayabildiği ifade edildi.

İnsan tedavileri için de umut olabilir

Dr. Thordarson’a göre bu tür kişiselleştirilmiş mRNA aşıları gelecekte insanlarda kanser tedavisi için de kullanılabilir. Halihazırda Moderna gibi bazı biyoteknoloji şirketleri de benzer yöntemlerle kişiye özel kanser aşıları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Araştırmacılar ayrıca aşıya yanıt vermeyen başka bir tümör üzerinde de inceleme yaparak direncin nedenlerini anlamaya çalışıyor.

Conyngham ise tüm bu çabanın ardındaki motivasyonu basit sözlerle açıklıyor: Rosie’nin zor zamanlarında yanında olduğunu ve bu nedenle onun için elinden geleni yapmak istediğini söylüyor. Bu deneysel çalışma, kişiselleştirilmiş genetik tedavilerin hem hayvan sağlığında hem de insan tıbbında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini gösteriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
