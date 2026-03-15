Uzmanlardan Güvenlik Uyarısı: Gece Kapıda Anahtar Bırakmayın

West Yorkshire Police ve Thames Valley Police’in güvenlik tavsiyelerinde, anahtarların kilit üzerinde bırakılmaması; görünmeyen, ancak ev halkının kolayca ulaşabileceği güvenli bir noktada tutulması öneriliyor. Böylece hem dışarıdan erişim riski azaltılıyor hem de ev içi güvenlik planı daha kontrollü hale geliyor.

Uzmanlara göre en güvenli yöntem, ev ve araç anahtarlarını kapıdan, pencereden ve mektup yuvasından uzak bir yerde muhafaza etmek. Mektup yuvası bulunan kapılarda ise iç kısma koruyucu aparat takılması, anahtarların görünür alanda bırakılmaması ve özellikle gece saatlerinde kapı ile pencerelerin mutlaka kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Güvenlik önerileri arasında dış kapıda ek koruma çözümleri ve görünürlüğü azaltan önlemler de yer alıyor.

Kısacası, gece kapıda anahtar bırakmak küçük bir ihmal gibi görünse de uzmanlara göre ev güvenliğini gereksiz yere zayıflatabiliyor. “Nasıl olsa ben evdeyim” rahatlığı burada çok işe yaramıyor; çünkü mesele çoğu zaman saniyeler içinde fark edilen bir açık yaratmak. Anahtarı kapının üzerinde bırakmak yerine güvenli ama erişilebilir bir noktada tutmak, basit ama etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.