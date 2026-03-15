Uzmanlardan Güvenlik Uyarısı: Gece Kapıda Anahtar Bırakmayın

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 11:22

Evdeyken kapının üzerinde anahtar bırakmak çoğu kişi için pratik bir alışkanlık gibi görülse de güvenlik uzmanları bunun ciddi bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Kapı kilidinde bırakılan anahtarların çeşitli yöntemlerle dışarıdan erişilebilir hale gelebileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle gece saatlerinde anahtarların kapı üzerinde bırakılmaması ve daha güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Evdeyken kapının üzerinde anahtar bırakmak birçok kişiye pratik ve masum bir alışkanlık gibi gelebiliyor.

Ancak güvenlik uzmanları ve polis birimleri, bu davranışın özellikle dış kapılarda ciddi bir güvenlik açığı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. 

Kapıda anahtar bırakmanın riskli görülmesinin temel nedeni, hırsızların yalnızca zorlayarak değil, fırsat kollayarak da eve erişmeye çalışması. Polis kaynaklarında yer alan bilgilere göre anahtarların kapıda, kapıya çok yakın bir noktada ya da mektup yuvası hizasında bırakılması; “letterbox fishing” olarak bilinen, ince bir aparat ya da kanca yardımıyla anahtara ulaşma girişimlerini kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, anahtarların dış kapıya yakın alanlarda tutulmaması gerektiğini açık biçimde vurguluyor.

Yetkililer ayrıca anahtarın kilit üzerinde bırakılmasının sadece hırsızlık açısından değil, genel ev güvenliği açısından da sakıncalı olduğuna dikkat çekiyor.

West Yorkshire Police ve Thames Valley Police’in güvenlik tavsiyelerinde, anahtarların kilit üzerinde bırakılmaması; görünmeyen, ancak ev halkının kolayca ulaşabileceği güvenli bir noktada tutulması öneriliyor. Böylece hem dışarıdan erişim riski azaltılıyor hem de ev içi güvenlik planı daha kontrollü hale geliyor. 

Uzmanlara göre en güvenli yöntem, ev ve araç anahtarlarını kapıdan, pencereden ve mektup yuvasından uzak bir yerde muhafaza etmek. Mektup yuvası bulunan kapılarda ise iç kısma koruyucu aparat takılması, anahtarların görünür alanda bırakılmaması ve özellikle gece saatlerinde kapı ile pencerelerin mutlaka kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Güvenlik önerileri arasında dış kapıda ek koruma çözümleri ve görünürlüğü azaltan önlemler de yer alıyor. 

Kısacası, gece kapıda anahtar bırakmak küçük bir ihmal gibi görünse de uzmanlara göre ev güvenliğini gereksiz yere zayıflatabiliyor. “Nasıl olsa ben evdeyim” rahatlığı burada çok işe yaramıyor; çünkü mesele çoğu zaman saniyeler içinde fark edilen bir açık yaratmak. Anahtarı kapının üzerinde bırakmak yerine güvenli ama erişilebilir bir noktada tutmak, basit ama etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
