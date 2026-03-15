Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
15.03.2026 - 12:10

Mart ayının ortasına gelirken alışveriş listeleri iyice netleşti! Bazı ürünler var ki hem kaliteleri hem de yakaladıkları dip fiyatlarla bu hafta resmen kapış kapış gitti. Teknolojiden kişisel bakıma, mutfaktan evcil hayvan dostlarımıza kadar bu haftanın 'en çok satanlar' zirvesini sizin için derledik:

Bu içerik 15.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Hayatın provası yok: İlber Ortaylı’dan yaşam rehberi!

'Bir Ömür Nasıl Yaşanır?' sorusuna Türkiye’nin en önemli entelektüellerinden biri olan İlber Ortaylı cevap veriyor. Seyahat etmekten dost seçimine kadar hayata dair en kritik virajlarda rehberiniz olacak bu eser, kütüphanenizin en kıymetli parçası olacak.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı

Birlikte daha parlak gülüşler: Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti!

iO teknolojisinin devrim yaratan temizlik hissini ikiye katlayın! Gece siyahı ve yeşil renklerden oluşan bu 2’li set, hem sizin hem sevdiklerinizin ağız bakımını profesyonel seviyeye taşımak için bu haftanın en çok tercih edileni oldu.

Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti 2'li

Kalabalık sofraların dev koruyucusu: Stanley Classic Legendary Termos!

Tam 2.3 litrelik dev hacmiyle pikniklerden uzun yolculuklara kadar içeceklerinizi saatlerce aynı ısıda tutan bu efsane, ömür boyu garanti sözüyle bu hafta yine listelerin başında.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 2.3 L

Pürüzsüzlüğün profesyonel yolu: Philips Lumea IPL Seti!

Cilt tonu sensörüyle güvenli epilasyon sunan Lumea, yanında hediye gelen yüz temizleme cihazı ve çantasıyla tam bir bakım istasyonu. Bahara pürüzsüz girmek isteyenlerin bu haftaki favorisi.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Adımlarda Crocs rahatlığı: Crocs Crocband Slides Unisex Terlik!

'Konfor benim göbek adım' diyenler için Crocs kalitesi slides modeliyle birleşti. Ayağınızı yormayan ikonik taban teknolojisiyle evde, plajda veya günlük yürüyüşlerde rahatlığın zirvesine çıkın.

Crocs Crocband Quartz Slides Unisex Yetişkin

Cildinizdeki dengenin anahtarı: La Roche Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli!

Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin kurtarıcısı olan bu efsane jel, 400 ml’lik dev boyuyla hem bütçe dostu hem de cilt dostu bir seçenek olarak haftanın yıldızları arasında.

La Roche Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli 400 ml

Mutfakta fonksiyonel şıklık: Acar Karat 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı!

Karıştırma, saklama ve rendeleme... Hepsi tek bir sette! Çelik kalitesi ve pratik kullanım sunan rendeli kapaklarıyla mutfak işlerini kolaylaştıran bu set, ev tekstili ve mutfak kategorisinde bu hafta rekor kırdı.

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

Tabletiniz için tam koruma: MobaxAksesuar Smart Standlı iPad Kılıfı!

Yeni nesil iPad Air modelleriyle tam uyumlu, PU deri şıklığı ve stand özelliğiyle hem iş hem eğlence için ideal olan bu kılıf, tabletine değer verenlerin sepetindeki yerini aldı.

MobaxAksesuar Apple iPad Air Smart Standlı Case

Kaliteden ödün vermeyen tarz: Grimelange Solo Erkek T-shirt!

%100 organik pamuk dokusu ve kalın kumaşıyla 'Basic ama premium' bir parça arayanların tercihi. Comfort fit kesimiyle gün boyu rahatlık sunan bu siyah şıklık, gardıropların yeni demirbaşı.

Grimelange Solo Erkek %100 Organik Pamuklu T-shirt

Özel bakımda yenilik: Mjcare Refresh Brazilian Mask!

Yatıştırıcı ve aydınlatıcı etkisiyle dikkat çeken bu 5'li özel bölge maskesi, kişisel bakım rutinini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin bu hafta en çok merak ettiği ve satın aldığı ürünlerden biri oldu.

Mjcare Refresh Brazilian Mask 5'li

Bulutların üzerinde yürüyüş: adidas Cloudfoam Comfy!

Yumuşacık taban teknolojisiyle gün boyu konfor sunan bu spor ayakkabı, adidas şıklığını en rahat haliyle ayağınıza getiriyor. Şehir hayatının koşturmacasında en iyi eşlikçiniz.

adidas Cloudfoam Comfy Kadın Spor Ayakkabı

Stilinizi "onedio20" koduyla tamamlayın: PAEN Premium Hoodie’de dev fırsat!

Konforun adresi PAEN’de şenlik var! 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla hoodie tanesi 419 TL’ye geliyor. Üstelik sadece bize özel 'onedio20' kodunu kullanarak ekstra %20 indirimi kapabilir ve bu baharı en tarz şekilde karşılayabilirsiniz!

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie

Spor sonrası ödül gibi lezzet: Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein!

Lansmana özel fıstıklı çikolata aromasıyla protein içmek artık bir keyif! Yüksek protein oranı ve eşsiz lezzetiyle kas gelişiminizi desteklerken tatlı krizlerinize de son veren bu yeni ürünü, lansman avantajıyla kapmanın tam sırası.

Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein

Patili dostlarımıza lezzetli koruma: Gimcat Malt Soft Extra!

Tüy yumağı oluşumunu önleyen ve kedilerin bayılarak yediği Gimcat macun, veterinerlerin bir numaralı önerisi olarak kedi sahiplerinin sepetinden bu hafta da eksik olmadı.

Gimcat Malt Soft Extra Tüy Yumağı Önleyici Kedi Macunu

100 saat süren nem: Clinique Moisture Surge™ Nemlendirici!

Cildi anında dolgunlaştıran ve aloe vera bioferment içeriğiyle 100 saat boyunca nemli tutan bu efsane yüz kremi, Clinique kalitesini cildinde hissetmek isteyenlerin haftalık tercihi.

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 30ml

Daha sağlıklı atıştırmalık: Züber Noutos Atıştırmalık Karma Paketi!

Cips keyfini sağlıklı bir boyuta taşıyan Züber Noutos, 5'li karma paketiyle hem sahurda hem iftarda hafif ve lezzetli bir kaçamak arayanların favorisi oldu.

Züber Noutos Atıştırmalık Karma Paketi x5 Adet

Dudaklarda şeftali ışıltısı: Kremi Lip Balm Peach!

Peptit, seramid ve E vitamini içeriğiyle dudakları onarırken pembe nude tonuyla doğal bir ışıltı katan bu lip balm, çantalardan ayırmayacağınız bir bakım mucizesi.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Peach

