Kahve Tutkunları Buraya! Kalitesiyle Öne Çıkan DeLonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi İndirimde!

Cihazı alalı epey oldu, 2 yılı geçti. Sanırım doğru yorumlar yapabilirim. Aldığımdan beri her gün en az 2 shot espresso çekiyorum. Kendi içindeki sayaç ya da kullandığım su kalitesine göre iki kere cihaz temizleme uyarısı verdi, onları da yaptım. Toplamda sanırım 1500'den fazla shot espresso çektim. Cihaz bana mısın demiyor, çok stabil. Tabii dışarıdaki büyük kalite cihazlar ile kıyaslamayın. Kullandıkça espresso akarken cihazda titreşim ve bazen su kapağından sesler geliyor. Çok önemli mi derseniz, bence değil. Tabii süt kullanımı çok yapan biriyseniz yorum yapamıyorum. Süt çubuğu ne kadar sağlam, kullanıkça ne kadar bakteri üretir, basıncı yeterli midir, bilemiyorum. Americano, lungo, espresso içimi için önereceğim en iyi cihaz bu. Ufak bir hesapla; 1 kilo ortalama kalitede kahve 400 lira, portafiltrenizin double kabıyla kullanımda içerisine aldığı kahve yaklaşık 10 gr, 1 kilo kahveden 100 shot çıkıyor, yani americano'nun tanesi size 4 lira ya geliyor. Sık kahve içen biriyseniz kısa sürede tasarruf ettirir. Her kullanımda portafiltreyi taktığınız yeri ıslak nemli bir bezle silin, su haznesinde suyu yosunlandıracak kadar bırakmayın, makina temizlik uyarısı verince yapın, yıllarca sorunsuz kullanırsınız.

Bir kere bu tarz kahve makinelerine bakıyorsanız, bir kahve seversiniz ve espresso'yu kendiniz evde yapıp, artık hangi tip kahve yapacaksanız onun derdine düşmüşsünüz demektir :) Ya da daha önce zaten kullanıyordunuz ve tekrar bir makine alıyorsunuzdur büyük ihtimalle veya hediye vb. sebepler için belki de. Tabii ki bir de uygun fiyatlı zamanını kollamaya çalışıyorsunuzdur. Ben Delonghi'nin Dedica modelini yıllardır resimlerine ve fiyatlarına bakarak alıp almamaya karar verememekle geçirdim, sonunda satın aldım. Şöyle güzel bir uyku çekip dinlendikten sonra ferah bir kafayla kullanım kılavuzunu ve diğer açıklama klavuzlarını okudum. Okurken 'Eyvah, başımıza iş mi aldık acaba?' dedim :) Ama kullanırken hallolur herhalde diye düşündüm. İlk yaptığım kahve cappuccino oldu, çünkü süt köpürtme borusunu da denemek istedim. Şimdi siz de alırsanız diye kendi minik deneyimimi aktarmak istiyorum. Bir kere kullanma kılavuzunu hiç atlamadan sabırla okuyup anlayın, mutlaka anlayın çünkü önemli. Ben deneme yanılma ile hallederim demeyin, benim düşüncem böyle tabii, siz nasıl isterseniz. Kahve makinesinin ilk kullanım hazırlığını klavuzdaki gibi yaptım, ardından ilk espresso kahveyi yapmaya sıra geldiğinde çift kişilik aparatı takıp ve çift kişilik seçeneği çalıştırmama rağmen çok az süre kahve akıttı. Ben de arka arkaya birkaç kez çalıştırarak en azından olması gereken seviyeye yakın kahve elde ettim fakat bunun böyle olmaması gerekiyordu tabii ki. İşte kullanım kılavuzunu iyi okumuşum ki, orada fabrika ayarlarına nasıl döndürüleceği yazıyordu. Ben de o ayarları uyguladım, sonrasında ise çift kişilik seçeneği çalıştırdığımda arzu edilen seviyede ve tek seferde kahve yaptı. Eğer bendeki gibi bir problemle karşılaşırsanız, fabrika ayarı benim için çözüm olduğunu belirtmek isterim. Bu tavsiyenin haricinde, bir kahve sever olarak, ne büyük eksiklikmiş meğersem bu makinenin olmaması :) Çok güzel, çok gösterişli ve kullanımı çok kolay. İstediğiniz kahveleri yapmada en büyük yardımcılarınızdan biri olacağını düşünüyorum. Tavsiye ederim.