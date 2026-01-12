onedio
Önce ve Sonra Tartılmak Şart: Kraliyet Ailesinin Her Zaman Uymak Zorunda Olduğu Yemek Kuralları

Önce ve Sonra Tartılmak Şart: Kraliyet Ailesinin Her Zaman Uymak Zorunda Olduğu Yemek Kuralları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 14:12

Her ailenin kendine özgü kuralları var elbette. Fakat kraliyet ailesiyseniz bu kurallar biraz daha farklı olabiliyor. Örneğin İngiliz kraliyet ailesinin yemek kuralları, tamamen başka bir boyutta!

Sofraya konması yasak olan yiyeceklerden tutun da yemeğe inerken giyilecek kıyafete, masa düzenine birçok farklı kural var.

İşte, kraliyet ailesinin sizi şaşırtabilecek yemek kuralları.

Kraliyet ailesinin bir üyesiyseniz, yemek yerken bile uymanız gereken kurallar var.

Kraliyet ailesinin bir üyesiyseniz, yemek yerken bile uymanız gereken kurallar var.

Kraliyet ailesinin yemek kuralları, eski kraliyet aşçıları, uşakları ve görgü kuralları uzmanları tarafından zaman zaman medyaya sızdırılıyor. Kraliyet ailesinin uyması gereken kıyafet kuralları, konuşma kuralları, yemek kuralları kısacası sıkı görgü kuralları bulunuyor.

İngiliz kraliyet ailesinin yemeklerindeki en büyük kısıtlama, kabuklu deniz ürünleri için. Eski kraliyet uşağı Grant Harrold, Daily Express'e yaptığı açıklamada 'Kraliyet ailesi, yemek yerken, kabuklu deniz ürünleri zehirlenmesi ve yoğun çalışma programları nedeniyle dikkatli olmak zorundadır.' diyor. Bu nedenle kraliyet menüsünde kabuklu deniz ürünü bulamazsınız.

Ayrıca kraliyet ailesinin sofralarında sarımsak da yasak!  Bu karar ise sarımsağı sevmeyen Kraliçe II. Elizabeth ile başlamış. Eski kraliyet şefi Darren McGrady, RecipesPlus'a yaptığı açıklamada “Sarımsak veya çok fazla soğan içeren hiçbir şeyi asla servis edemeyiz.” diyor.

Prens Charles ise hayvanlara yapılan zulüm endişeleri nedeniyle kaz ciğer yemeyi yasaklamış ve bu hareketiyle hayvanseverlerin takdirini kazanmıştı.

En garip kural ise kraliyet ailesinin misafirlerinin, Noel yemeklerinden önce ve sonra tartılma zorunluluğu!

En garip kural ise kraliyet ailesinin misafirlerinin, Noel yemeklerinden önce ve sonra tartılma zorunluluğu!

1900'lerin başlarına dayanan bu gelenekte, Kral Edward VII, konuklarının yemekten keyif aldıklarından emin olmak için Noel yemeğinden önce ve sonra tartılmalarını şart koşmuştu. Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, 2018'de Grazia'ya verdiği demeçte, konukların üç ila beş kilo almasının beklendiğini belirtmişti!

Elbette kraliyet yemeklerinin en önemli unsurlarından biri kıyafetler. McGrady, Marie Claire'e verdiği röportajda , ailenin akşam yemeklerinde 'balo elbiseleri' giydiğini ve akşamları 'Downton Abbey yemeğine' benzettiğini söylüyor. 

Son olarak, konukların her zaman kral ve kraliçenin izinden gitmesi gerekiyor. Yani kralla birlikte yemek yerken o yemeye başlamadan başlayamaz ve o yemeği bitirince yemek yemeye devam edemezsiniz.

ekrem yerke

Çağdışı salakça işler

