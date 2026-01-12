Önce ve Sonra Tartılmak Şart: Kraliyet Ailesinin Her Zaman Uymak Zorunda Olduğu Yemek Kuralları

Kraliyet ailesinin yemek kuralları, eski kraliyet aşçıları, uşakları ve görgü kuralları uzmanları tarafından zaman zaman medyaya sızdırılıyor. Kraliyet ailesinin uyması gereken kıyafet kuralları, konuşma kuralları, yemek kuralları kısacası sıkı görgü kuralları bulunuyor.

İngiliz kraliyet ailesinin yemeklerindeki en büyük kısıtlama, kabuklu deniz ürünleri için. Eski kraliyet uşağı Grant Harrold, Daily Express'e yaptığı açıklamada 'Kraliyet ailesi, yemek yerken, kabuklu deniz ürünleri zehirlenmesi ve yoğun çalışma programları nedeniyle dikkatli olmak zorundadır.' diyor. Bu nedenle kraliyet menüsünde kabuklu deniz ürünü bulamazsınız.

Ayrıca kraliyet ailesinin sofralarında sarımsak da yasak! Bu karar ise sarımsağı sevmeyen Kraliçe II. Elizabeth ile başlamış. Eski kraliyet şefi Darren McGrady, RecipesPlus'a yaptığı açıklamada “Sarımsak veya çok fazla soğan içeren hiçbir şeyi asla servis edemeyiz.” diyor.

Prens Charles ise hayvanlara yapılan zulüm endişeleri nedeniyle kaz ciğer yemeyi yasaklamış ve bu hareketiyle hayvanseverlerin takdirini kazanmıştı.