BBC Yazdı: Bağırsak Sağlığınız İçin Yapabileceğiniz Minik Değişiklikler!

BBC Türkçe'de 'Bağırsak sağlığı için beş ipucu' başlığıyla yayınlanan yazıya göre, doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığını sağlamanın temel koşulu. Fakat bağırsaklarınızı korumak için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Aslında bağırsaklarınız, basit değişiklikler sayesinde kolayca yeni bir düzene alışabilir.

Bu kolay değişikliklere geçmeden önce, bağırsak bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için en önemli şeyin, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin gıdalar tüketmek olduğunu belirtelim. Prebiyotik ve probiyotikler bağırsaklarınız için oldukça sağlıklı fakat bu yararlı bakterileri doğal yollardan da alabilirsiniz.