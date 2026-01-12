onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BBC Yazdı: Bağırsak Sağlığınız İçin Yapabileceğiniz Minik Değişiklikler!

BBC Yazdı: Bağırsak Sağlığınız İçin Yapabileceğiniz Minik Değişiklikler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 10:49

Bağırsak mikrobiyomumuz, sindirimden bağışıklığa, ruh halinden uykuya kadar her şeyi etkileyen trilyonlarca küçük organizmadan oluşuyor. Son zamanlarda özellikle de sosyal medyada bağırsak floramıza iyi bakmakla ilgili öneriler eksik olmuyor. 

Bağırsak floranızı düzenlemek için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Yapacağınız bazı değişiklikler, büyük farklar yaratacak.

Kaynak: BBC Türkçe

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BBC, "Mikropları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemekten geçiyor." diyor.

BBC, "Mikropları mutlu etmenin yolu onları doğru gıdalarla beslemekten geçiyor." diyor.

BBC Türkçe'de 'Bağırsak sağlığı için beş ipucu' başlığıyla yayınlanan yazıya göre, doğru bakteri bileşimi ve bağırsağın hareket etmesini sağlayacak lif bakımından zengin gıdaları tüketmek bağırsak sağlığını sağlamanın temel koşulu. Fakat bağırsaklarınızı korumak için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Aslında bağırsaklarınız, basit değişiklikler sayesinde kolayca yeni bir düzene alışabilir.

Bu kolay değişikliklere geçmeden önce, bağırsak bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için en önemli şeyin, meyve ve sebzeler gibi lif bakımından zengin gıdalar tüketmek olduğunu belirtelim. Prebiyotik ve probiyotikler bağırsaklarınız için oldukça sağlıklı fakat bu yararlı bakterileri doğal yollardan da alabilirsiniz.

Bakalım BBC'nin verdiği tavsiyeler neler?

Bakalım BBC'nin verdiği tavsiyeler neler?

Patlamış mısır tam tahıllı olduğundan bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri besleyen liflerle doludur. Fakat çok tuzlu ve yağlı bir patlamış mısır midenizi yorabilir.

  • Tatlı yerine meyve kurusu

Kuru kayısı, kuru üzüm veya hurma, lif, vitamin ve doğal şekerler bakımından zengindir, enerji seviyenizi yükseltir ve bağırsaklarınız size teşekkür eder

  • Makarna sosuna kıyma yerine mercimek veya nohut

Bakliyatlar, bağırsak mikroplarınız için besin görevi gören prebiyotik liflerle doludur ve yemeğinize ekstra bitkisel protein ve kıvam katarak zenginleştirmeye yardımcı olabilir.

  • Aromalı yerine sade kuruyemişler

 Aromalı (kaplanmış) kuruyemişler genellikle tuz ve şekerle doludur, sade kuruyemişler ise bağırsaklarınız için zararlı olabilecek katkı maddeleri olmadan size sağlıklı yağ ve lifleri sağlar.

  • Dondurma yerine dondurulmuş meyveler ve kefir

Dondurma tat olarak damağınızı mutlu edebilir ama kefir ile dondurulmuş meyveler size doğal tatlılık, antioksidanlar ve mikrobiyomunuzun gelişmesine yardımcı olabilecek canlı kültürler sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın