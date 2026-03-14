Bayram Tatili Kaç Gün? Bayram Tatili 9 Gün mü?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 10:34

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama günler kala tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bayram tatili belli oldu. Milyonlarca vatandaş bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırırken “Bayram tatili 9 gün mü?” sorusu da gündeme geldi. İşte Ramazan Bayramı tatil tarihleri 2026!

Bayram Tatili Kaç Gün?

Bayram tatili belli oldu. Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nın kaç gün olduğunu araştırıyor. 

Ramazan Bayramı 2026 tatili 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayacak. Pazar gününe kadar devam edecek bayram tatili 3.5 gün olacak. 

Bayram Tatili 9 Gün mü?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Bayramın ilk gününün 20 Mart Cuma günü olması nedeniyle herhangi bir birleştirmeyle birlikte 9 günlük tatil oluşmuyor. 

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Ramazan Bayramı Tarihleri

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
