Temizlik Yapma Şekline Göre Nasıl Birisin?

Begüm - Onedio Üyesi
14.03.2026 - 10:31

Sen bize temizlik yapma şeklini ve temizlik rutinini anlat biz de senin kim olduğunu söyleyelim. Bu testi çözerken doğru yanıtlar verdiğinden emin ol lütfen. E hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!

1. Öncelikle temizlik senin için ne ifade ediyor?

2. Her gün toz alır mısın?

3. Temizlik yapmaya nasıl başlarsın?

4. Temizliği genelde ne zaman yaparsın?

5. Temizlik süren genelde ne kadar?

6. Yatak toplama alışkanlığın var mı?

7. Peki mutfak temizliği?

8. Süpürme ve silme işini nasıl yapıyorsun?

Sen sistemli ve düzenli birisin!

Sen temizlikte disiplinli ama yorucu olmayan bir sistem kurmuşsun. Günlük küçük dokunuşlar sayesinde ev hiçbir zaman kriz seviyesine gelmiyor. Süpürme, silme, çamaşır, mutfak… Hepsi kendi akışında ilerliyor. Günlük hayatında da bu kadar planlı ve düzenlisin. Senin en büyük gücün istikrar. Zayıf tarafın ise bazen fazla sorumluluk almak olabilir. Ama net olan şu ki sen kriz yaşamazsın çünkü krize alan bırakmıyorsun!

Oldukça dengeli birisin!

Sen temizlikte ideal orta noktadasın. Günlük küçük kaçaklar olabilir ama haftalık sistem her şeyi toparlıyor. Süpürme ve silme dengeli, mutfak kontrol altında, çamaşır düzenli ama obsesif değil. Sen gerçek hayatta da tam olarak böylesin: Esneksin ama tamamen bırakmıyorsun. Kendini yormadan düzen kurmayı biliyorsun. Senin en güçlü yanın sürdürülebilirlik! Büyük operasyonlara nadiren ihtiyaç duyuyorsun çünkü düzen tamamen dağılmıyor...

Dalgalı ruh halindesin ama güçlüsün!

Sen küçük küçük temizlik yapmaktansa biriktirip büyük operasyon yapmayı tercih ediyorsun. Günlük düzen çok sıkı olmayabilir ama başladığında ciddi bir performans gösteriyorsun. Süpürme ve silme bir arada, dolaplar bir anda boşalır, mutfak baştan aşağı elden geçer. Aslında sen hayatında da oldukça dalgalı bir disipline sahipsin. Rutin kurmak zor ama motive olduğunda inanılmaz verimlisin. Senin için bu hayatta önemli olan şey başlamak!

Reaktif birisin...

Sen temizlikte ihtiyaç temelli çalışıyorsun. Bir şey gerçekten göze batmadıkça ya da zorunluluk oluşmadıkça harekete geçmiyorsun. Ama iş ciddiye bindiğinde hızın ve performansın şaşırtıcı. Kısa sürede toparlayabiliyorsun. Günlük hayatındaki rutinin de böyle, oldukça spontane yaşıyorsun. Konfor senin için düzenin önünde geliyor. Bu seni rahat yapıyor ama bazen birikmiş işler mental yük yaratabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
