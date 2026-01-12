onedio
Uzmanlar, Doğal Gaz Faturasını Düşürmenin Formülünü Açıkladı: Kaloriferdeki Gizli Ayar!

Ali Can YAYCILI
12.01.2026 - 09:20

Kış aylarında artan doğal gaz faturalarından kurtulmanın yolu; petekleri ve kombiyi doğru kullanmaktan geçiyor. Uzmanlar, hem ideal konforu sağlamak hem de bütçeyi korumak için kalorifer peteklerindeki en verimli ayarın '3 numara' olduğunu vurguluyor.

Soğuk kış günlerinde evleri ısıtmak her geçen gün daha maliyetli hale gelirken, doğru bilinen yanlışlar faturaların kabarmasına neden oluyor.

Enerji uzmanları, konutlarda ideal sıcaklık ve maksimum tasarruf için ayarın sabit bir şekilde 3. konumda tutulmasını tavsiye ediyor. Sanılanın aksine, kaloriferi en yüksek seviyeye getirmek odanın daha hızlı ısınmasını sağlamıyor; aksine gereksiz enerji tüketimine yol açarak ay sonunda ağır faturalarla karşılaşılmasına neden oluyor.

Federal Çevre Ajansı'nın verilerine göre, 3. kademe yaklaşık 20 santigrat derecelik bir ortam ısısı sunarak yaşam alanları için en sağlıklı seviyeyi belirliyor. Termostatlar, odanın ısınma hızını değil, ulaşılacak nihai sıcaklığı hedeflediği için, ayarın 4. kademeye çıkarılması 24 derece, 5. kademeye getirilmesi ise 28 dereceye kadar ısınma anlamına geliyor. Yatak odalarında ise yaklaşık 16 dereceye tekabül eden 2. kademenin kullanılması, hem uyku kalitesi hem de ekonomi açısından ideal kabul ediliyor. 

Sadece derece ayarıyla sınırlı kalmayan enerji tasarrufu yöntemleri arasında oda kapılarının kapalı tutulması başı çekiyor. Isı kaybını önlemek adına daha serin tutulan odaların kapılarını kapalı tutmak, dışarıda kalan kalorifer borularını yalıtmak ve zeminlere halı sermek gibi küçük önlemler büyük farklar yaratıyor. Evin havasını tazelerken pencereleri uzun süre yarım aralık bırakmak yerine, pencereleri tam açarak kısa süreliğine yapılan 'şok havalandırma', duvarların soğumasını engelleyerek enerji verimliliğini destekliyor ve küf oluşumunun önüne geçiyor.

