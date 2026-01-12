Uzmanlar, Doğal Gaz Faturasını Düşürmenin Formülünü Açıkladı: Kaloriferdeki Gizli Ayar!

Enerji uzmanları, konutlarda ideal sıcaklık ve maksimum tasarruf için ayarın sabit bir şekilde 3. konumda tutulmasını tavsiye ediyor. Sanılanın aksine, kaloriferi en yüksek seviyeye getirmek odanın daha hızlı ısınmasını sağlamıyor; aksine gereksiz enerji tüketimine yol açarak ay sonunda ağır faturalarla karşılaşılmasına neden oluyor.

Federal Çevre Ajansı'nın verilerine göre, 3. kademe yaklaşık 20 santigrat derecelik bir ortam ısısı sunarak yaşam alanları için en sağlıklı seviyeyi belirliyor. Termostatlar, odanın ısınma hızını değil, ulaşılacak nihai sıcaklığı hedeflediği için, ayarın 4. kademeye çıkarılması 24 derece, 5. kademeye getirilmesi ise 28 dereceye kadar ısınma anlamına geliyor. Yatak odalarında ise yaklaşık 16 dereceye tekabül eden 2. kademenin kullanılması, hem uyku kalitesi hem de ekonomi açısından ideal kabul ediliyor.

Sadece derece ayarıyla sınırlı kalmayan enerji tasarrufu yöntemleri arasında oda kapılarının kapalı tutulması başı çekiyor. Isı kaybını önlemek adına daha serin tutulan odaların kapılarını kapalı tutmak, dışarıda kalan kalorifer borularını yalıtmak ve zeminlere halı sermek gibi küçük önlemler büyük farklar yaratıyor. Evin havasını tazelerken pencereleri uzun süre yarım aralık bırakmak yerine, pencereleri tam açarak kısa süreliğine yapılan 'şok havalandırma', duvarların soğumasını engelleyerek enerji verimliliğini destekliyor ve küf oluşumunun önüne geçiyor.